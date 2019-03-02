Брестское «Динамо» победило БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси 2.03.2019, 17:01

Фото: tut.by

Брестчане второй год подряд стали обладателями трофея.

2 марта матч в Минске за Суперкубок Беларуси дал начало очередному футбольному сезону. На стадионе по улице Маяковского прошлогодний чемпион страны борисовский БАТЭ проиграл со счетом 1:3 обладателю Кубка Беларуси брестскому «Динамо», пишет tut.by.

Фото: tut.by

Отметим, что в прошлом году брестский клуб также был сильнее борисовчан, одолев их со счетом 2:1. Таким образом, динамовцы второй год подряд становятся обладателями Суперкубка Беларуси.

Сектор фанатов брестского "Динамо" в матче против БАТЭ 👍🏻 pic.twitter.com/czGIPXmEa0 — Belultras.by (@belultras_by) March 2, 2019 ГООООООООООЛ! БАТЭ сравнивает счёт с пенальти усилиями Мукама. Болельщики Динамо скандируют про нетрадиционную ориентацию судьи. pic.twitter.com/9dbiesWgDm — Козлы про футбол (@goats_by) March 2, 2019

БАТЭ — «Динамо» (Брест) — 1:3

Минск. Стадион ФК «Минск».

БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Филипенко, Филипович — Драгун, Березкин (Д.Бага, 73), Яблонский — Мукам, Стасевич (к) — Дубаич (Бессмертный, 73).

«Динамо» (Брест): Павлюченко — Веретило, Дуарте, Кики, Витус — Нойок, Кисляк (Быков, 86) — Фамейе (Савицкий, 73), Милевский, Нехайчик (к) — Лаптев (Хобленко, 81).

Голы: 0:1 — Лаптев (40). 1:1 — Мукам (49, с пенальти). 1:2 — Филипович (74, в свои ворота). 1:3 — Савицкий (79).

Предупреждения: Нойок (20). Филипенко (27). Милевский (27). Фамейе (35). Филипович (42). Дуарте (47+). Мукам (53). Кики (55).