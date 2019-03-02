Делающая невероятные трюки собака-робот стала звездой Сети 2.03.2019, 17:06

Робот делает сальто, умеет бегать с разной скоростью, прыгать, вращаться вокруг своей оси и выполнять другие движения.

Ученые из Массачусетского технологического института создали робота-собаку Mini Cheetah, который умеет делать сальто, пишет korrespondent.net.

Помимо этого, машина в состоянии выполнять и другие менее сложные задания, как например - прыгать, бегать с разной скоростью и вращаться вокруг собственной оси. Видео с роботом было опубликовано в Twitter.

Backflipping MIT Mini Cheetah pic.twitter.com/tN3QNdHdTS — HCI Research (@HCI_Research) 28 февраля 2019 г.

Создатели уверяют, что этот четвероногий робот является первым, сумевшим сделать сальто. Однако этот трюк у робота получился далеко не с первого раза.

В то же время известно, что подобному трюку еще в 2017 года научили робота Atlas от Boston Dynamics. Однако данная машина является двуногим роботом.