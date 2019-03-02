Кисляк: На поле почувствовал, что БАТЭ был очень заряжен, никто не хотел уступать 1 2.03.2019, 17:58

Фото: Reuters

Полузащитник брестского ФК «Динамо» прокомментировал победу в матче за Суперкубок Беларуси-2019.

Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк прокомментировал «Прессболу» победу над БАТЭ (3:1) в матче за Суперкубок Беларуси-2019.

- Если будем и в дальнейшем так играть, то добьемся хороших результатов.

- Во втором тайме была очень жесткая игра, много желтых карточек. Судья держал ситуацию под контролем?

- Парочку моментов спорных было. Но, думаю, нормальное судейство. Никто не хотел уступать. Так и получилось.

- Показалось, для Бреста этот Суперкубок был важнее. Больше мотивации...

- Я на поле почувствовал, что и БАТЭ был очень заряжен. Им тоже нужен был Суперкубок. Никто не хотел уступать.