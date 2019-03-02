Кисляк: На поле почувствовал, что БАТЭ был очень заряжен, никто не хотел уступать

Кисляк: На поле почувствовал, что БАТЭ был очень заряжен, никто не хотел уступать1
- 2.03.2019, 17:58
Полузащитник брестского ФК «Динамо» прокомментировал победу в матче за Суперкубок Беларуси-2019.
Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк прокомментировал «Прессболу» победу над БАТЭ (3:1) в матче за Суперкубок Беларуси-2019.
- Если будем и в дальнейшем так играть, то добьемся хороших результатов.
- Во втором тайме была очень жесткая игра, много желтых карточек. Судья держал ситуацию под контролем?
- Парочку моментов спорных было. Но, думаю, нормальное судейство. Никто не хотел уступать. Так и получилось.
- Показалось, для Бреста этот Суперкубок был важнее. Больше мотивации...
- Я на поле почувствовал, что и БАТЭ был очень заряжен. Им тоже нужен был Суперкубок. Никто не хотел уступать.