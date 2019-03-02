Во что превратилась Россия 5 Андрей Зубов, inforesist.org

2.03.2019, 18:18

3,934

Обольщение Крыма развеялось как будто его и не было.

Когда пять лет назад, утром 27 февраля, я понял, что Путин серьезно собирается захватывать Крым, я чувствовал, что мой долг сказать народу правду – цена этого безумного шага будет безмерно высока. Я сам не верил своим выводам, но холодная аналитическая часть ума, казалось, сделала расчет за меня.

Мне жаль, что я оказался прав.

Невероятная стагнация экономики и тяжкое ухудшение жизни народа оказались только частью проблемы. Вторая часть – изоляция от развитого мира.

Авантюристические действия в отношении иных стран – от вторжения в избирательный процесс до агрессивной войны в Сирии, а теперь и Африке – еще одно следствие, приведшее к большим жертвам и еще большему позору, сотрудничеству с кровавыми тиранами.

Убийство вице-премьера Бориса Немцова распоясавшимися от вседозволенности властителями ровно через год после начала авантюры в Украине – еще одно следствие.

Резкое повышение градуса деспотизма и реабилитации коммунистического прошлого – еще одно.

За последних пять лет Россия превратились из страны, на которую надеялись граждане и мировое сообщество, в страну, из которой бегут все, кто могут – и старые, и молодые. Россия превратились в страну, которую презирают и ее граждане, и окружающий мир. А Путин всё грозит миру своими мультиками.

Верхи не могут управлять – всё валится у них из рук, а народ не желает жить по-старому. Обольщение Крыма развеялось как будто его и не было. Люди поднимаются против авантюристов, обманом удерживающих Россию под своей властью.

Наступает момент истины.

Андрей Зубов, inforesist.org