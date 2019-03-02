Названы самые ожидаемые фильмы марта
- 2.03.2019, 18:36
В прокат выходит «Капитан Марвел» и «Дамбо».
Наступил март, первый месяц весны, который приносит с собой не только ожидание скорого тепла и пробуждения природы, но и выход на экраны интересных новинок, которых фанаты ждали на протяжении долгого времени.
«Зеркало недели» выбрало четыре фильма марта, которые обещают стать интересными.
"Капитан Марвел"
Режиссеры: Анна Боден, Райан Флек
В ролях: Джемма Чан, Бри Ларсон, Бен Мендельсон, Сэмюэл Л. Джексон, Ли Пейс, Джуд Лоу, Маккенна Грэйс, Аннетт Бенинг
Фильм расскажет о пилоте военно-воздушных сил Кэрол Денверс, которая получает сверхъестественные способности в результате контакта с расой инопланетян.
"Будущий король"
Режиссер: Джо Корниш
В ролях: Ребекка Фергюсон, Том Тейлор, Патрик Стюарт, Рианна Доррис, Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Энгус Имри
Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир.
"Чудо-парк"
Режиссер: Дилан Браун
В ролях: Дженнифер Гарнер, Кен Хадсон Кэмпбелл, Кенан Томпсон, Мила Кунис, Джон Оливер, Кен Жонг
Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — волшебные звери Парка.
"Дамбо"
Режиссер: Тим Бертон
В ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Майкл Китон, Алан Аркин
Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слоненка. К делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия "Сказочная страна".