Названы самые ожидаемые фильмы марта 2.03.2019, 18:36

В прокат выходит «Капитан Марвел» и «Дамбо».

Наступил март, первый месяц весны, который приносит с собой не только ожидание скорого тепла и пробуждения природы, но и выход на экраны интересных новинок, которых фанаты ждали на протяжении долгого времени.

«Зеркало недели» выбрало четыре фильма марта, которые обещают стать интересными.

"Капитан Марвел"

Режиссеры: Анна Боден, Райан Флек

В ролях: Джемма Чан, Бри Ларсон, Бен Мендельсон, Сэмюэл Л. Джексон, Ли Пейс, Джуд Лоу, Маккенна Грэйс, Аннетт Бенинг

Фильм расскажет о пилоте военно-воздушных сил Кэрол Денверс, которая получает сверхъестественные способности в результате контакта с расой инопланетян.

"Будущий король"

Режиссер: Джо Корниш

В ролях: Ребекка Фергюсон, Том Тейлор, Патрик Стюарт, Рианна Доррис, Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Энгус Имри

Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир.

"Чудо-парк"

Режиссер: Дилан Браун

В ролях: Дженнифер Гарнер, Кен Хадсон Кэмпбелл, Кенан Томпсон, Мила Кунис, Джон Оливер, Кен Жонг

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — волшебные звери Парка.

"Дамбо"

Режиссер: Тим Бертон

В ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Майкл Китон, Алан Аркин

Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слоненка. К делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия "Сказочная страна".