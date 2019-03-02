Блогер раскритиковал гимн СССР 7 2.03.2019, 18:50

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Советский гимн был самой настоящей зеркальной проекцией всех проблем, которые существовали в государстве.

Сегодня будет интересный пост про советский гимн. Как известно — театр начинается с вешалки, а государство начинается с гимна — так вот, лживый советский гимн был самой настоящей зеркальной проекцией всех проблем, которые существовали в стране и как бы старался их "замазать", пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Кроме того, текст гимна несколько раз переписывался, что само по себе уже смешно — из более поздних редакций гимна выбрасывались слова о советской военщине и о Сталине, который кого-то там вырастил "на верность народу".

С 1956 по 1977 год советский гимн исполнялся вообще без слов — петь хвалебные оды про Сталина (которые были в старом варианте гимна) стало нельзя, а новые ещё не придумали. Впрочем, позже Сергей Михалков переработал гимн, добавив в него больше культа Ленина и рассказов о коммунизме, который вот-вот настанет — надо лишь немножко потерпеть.

Итак, в сегодняшнем посте — подробный рассказ про насквозь лживый гимн СССР и подробный анализ его текста.

История советского гимна. Плагиат.

До 1943 года в качестве гимна СССР использовался "Интернационал" — французская песня, посвящённая Парижской коммуне, русский перевод которой и был гимном СССР. Это там пелось про "кто был ничем, тот станет всем" и про всё остальное, что в дальнейшем было успешно высмеяно во всяких фильмах и сатирических сценках.

В 1940-е годы СССР начал понимать, что захватить весь мир ему не удастся, начал постепенно отказываться от "интернационализма" в его советском понимании (все страны должны рано или поздно подчиниться Кремлю) и начал окукливаться в идеях русско-советского патриотизма. Для новой доктрины страны был необходим и новый гимн, который вместо рассказов о страданиях и чаяниях французских коммунистов начал бы воспевать исконно советские Величие и Духовность — и в итоге был принят вариант гимна, написанный Михалковым (текст) и Александровым (музыка).

Собственно, самая первая версия гимна выглядела вот так. Михалков по своему обыкновению лизнул в ней Сталину, упомянув его лично в гимне в качестве "выращивателя на верность народу", а также "вдохновителя на труд и подвиги":

Позже, когда Хрущёв развенчал культ личности Сталина — гимн исполнялся и вовсе без слов, причём этот период затянулся более чем на 20 лет — с 1956 по 1977 годы. Это само по себе уже очень странно — страна была, а текста у гимна фактически не было) В 1977 году Михалков разродился новым текстом гимна — на этот раз без упоминания Сталина и военщины, но с сохранившимся культом Ленина, а также с упоминанием бессмертных идей коммунизма и руководящей роли партии. Теперь гимн СССР выглядел вот так:

Что интересно, музыка советского гимна была вполне себе плагиатом — Александров практически "в ноль" утащил гармоническую секвенцию гимна с "Канона ре мажор" немецкого композитора XVII века Иоганна Пахельбеля. Можете сами послушать и сравнить:

Анализ текста. Лживость гимна.

А теперь давайте проанализируем последнюю редакцию текста советского гимна — собственно, именно при ней жили последние поколения советских людей, и эта редакция гимна считалась "окончательной". На примере гимна можно очень хорошо заметить лживость советской системы — когда говорилось одно, а в действительности происходило совсем другое. Именно такие штуки и можно увидеть в гимне, причём (по принципу "зеркальной проекции") в нём описывались ровно те вещи, с которыми в СССР действительно были проблемы.

Давайте посмотрим на текст подробнее, запев первого куплета:

Союз нерушимый республик свободных — зеркальная проекция распада Союза, мол давайте чтобы он не развалился, будем всем рассказывать, что он "нерушимый". Ну и "республик свободных" — прямая ложь, так как никакой "свободы" и собственной политической воли республики не имели, всё подчинялось Кремлю, который чуть что — угрожал ввести войска и намотать всех на гусеницы.

Сплотила навеки Великая Русь — опять же, страх распада, мол давайте говорить, что "сплотила навеки", а не на несколько десятилетий (как получилось по факту). "Великая Русь" — тоже смешно, так как непонятно, какое отношение Москва имеет к Киевской Руси (никакого).

Да здравствует созданный волей народов — очередная советская ложь, Союз был создан волей не народов, а волей политической горстки, захватившей власть в Кремле и танками загоняющей соседние страны в СССР. С Эстонией получилось, с Афганистаном — не получилось. Вот вам и вся "воля народов".

Единый, могучий Советский Союз — оставлю открытым вопрос, что "единого" было у таджика и эстонца. Ну и про "могучий" тоже очень смешно — особенно если вспомнить тотальную советскую нищету.

Так, теперь припев:

Славься, Отечество наше свободное — вообще-то свобода — это когда люди имеют право свободно распоряжаться своей жизнью, свободно выезжать за границу и возвращаться обратно, а также говорить то, что думают. Так что никакой "свободы" в СССР не было — Михалков в очередной раз "гражданин совмарши".

Дружбы народов надёжный оплот — словестная конструкция, возможная только в советском новоязе, попробуйте-ка перевести её на другой язык) Ну и собственно "советская дружба народов" — это очередной миф любителей совка, который я подробно разбирал вот тут. Национальность в СССР указывали в паспорте, некоторые национальности дискриминировали, а также депортировали целые народы. Вот такая "дружба".

Партия Ленина — сила народная — ещё пример бредового новояза. "Партия" — на латыни это "часть", что в нормальных странах означает "часть парламента". В СССР партия была только одна, и само название "партия" для КПСС — абсурдно по сути. Ну и культ Ленина сюда снова впихнули, да.

Нас к торжеству Коммунизма ведёт — очередная ложь, никто никого никуда не вёл. А о том, как выглядел бы реальный коммунизм — вы можете почитать вот тут.

Второй куплет целиком посвящён культу Ленина — видимо, Михалков начал выдыхаться, да и достижений кроме "мы самые великие и свободные и ещё к тому же с партией единой народной и неделимой" больше не осталось:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы — да, тут соглашусь, прошедшее время Михалков выбрал очень верно — солнце свободы действительно сияло в период 1905-1917 годов, но страна в итоге выбрала не реформы, свободу и демократию — а совок, несвободу и ГУЛАГ.

И Ленин великий нам путь озарил — очередной пример культа одного человека, который куда-то там "озарил путь". Этот культ уже начинали прививать с самого детства в книгах вроде "Звездочка" или "Букварь", о которых я рассказывал вот здесь.

На правое дело он поднял народы — ещё один пример советского новояза — носитель которого полагает, что может убивать людей лишь на том основании, что он борется за правду. Аргументы не нужны — достаточно громче всех орать "наше дело правое" и периодически угрожать оружием.

На труд и на подвиги нас вдохновил — это точно, без Ленина все сидели бы, сирые да убогие, и не знали бы, куда себя применить. Эта земля должна была быть озарена неземным светом калмыка небольшого размера, чтобы в ней начало происходить хоть что-то)

Последний куплет разберу по две строки вместе — потому что Серёжа тут совсем уж выдохся и смог впихнуть в последний куплет полторы мысли:

В победе бессмертных идей коммунизма

Мы видим грядущее нашей страны — собственно, "бессмертные идеи" — это такая же зеркальная проекция, как и "союз нерушимый" — и союз развалился, и идеи оказались весьма краткосрочными. Ну и ссылку на то, как выглядел бы реальный коммунизм (с талонами и распределением) я уже оставлял выше.

И Красному знамени нашей Отчизны

Мы будем всегда беззаветно верны! — очень смешная концовка гимна. 26 декабря 1991 года красный флаг навсегда спустили вниз, и никто не вышел его защищать. Точно так же, как из почти 17 миллионов членов КПСС ни один человек не вышел протестовать против роспуска этой структуры в 1991 году — просто приняли факт, что КПСС больше не существует, да и пошли себе на работу. На этом вскрики о "беззаветной верности" закончились.

Мифы прошлого. Послесловие.

Как видите — гимн СССР был весьма лживым, и по своей внутренней структуре и истории очень походил на сам СССР — несколько раз переписывался в связи со "сменой политического курса", какое-то количество лет исполнялся вообще без слов, музыка была потырена на "загнивающем Западе", а поздний вариант текста гимна (впрочем, как и более ранний) был целиком лживый и как нельзя лучше рассказывал о всех проблемах СССР — боязни распада, боязни вскрытия правды о "добровольном слиянии республик" и прочем подобном.

Лично я считаю, что современная Россия очень зря снова воскресила музыку советского гимна — лёжа в этом прокрустовом ложе, нельзя войти в XXI век, а развитие и нормальное будущее страны несовместимо с советскими мифами из прошлого.

Такие дела.

А что вы скажете по теме? Как вам советский гимн? Довольны ли вы музыкой нового российского гимна?

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.