В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против РФ в связи с делом Немцова 2.03.2019, 18:53

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В проекте закона от двух партий предлагается ввести санкции против ряда лиц.

Члены Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение парламента законопроект о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как пишет «Гордон», об этом 27 февраля сообщил сайт комитета по международным делам Палаты представителей.

По мнению авторов документа, российские власти скрывают подробности преступления. Конгрессмены призвали Белый дом провести международное расследование убийства политика и ввести санкции в отношении лиц, причастных к гибели Немцова.

"У Бориса Немцова было видение демократической и свободной России. К сожалению, из-за этого он оказался в прицеле [президента РФ Владимира] Путина", – заметил Энгель.

"Убийство Немцова возле Кремля четыре года назад стало шокирующим примером того, как далеко Владимир Путин готов зайти, чтобы подавить инакомыслие и вселить страх в собственный народ", – добавил Маккол.

Демократ Том Малиновски и депутат от Республиканской партии Лиз Чейни поставили свои подписи как соавторы законопроекта. Сенаторы Крис Кунс (Демократическая партия) и Марко Рубио (Республиканская партия) внесли двухпартийную резолюцию аналогичного содержания в верхнюю палату.

Кроме того, 27 февраля Конгресс США опубликовал текст законопроекта о санкциях против РФ, который предусматривает ограничения для российских банков и запрещает инвестирование в объекты экспортирования российского сжиженного природного газа стоимостью от $1 млн.

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля.