В Гродно комиссия записала юриста в «тунеядцы» 3 2.03.2019, 19:06

1,560

Андрей Коть

Андрей Коть шокирован действиями «тунеядуской комиссии».

Гродненскому юристу, правозащитнику Андрею Котю пришло сообщение, что по итогам работы «постоянно действующей комиссии по координации работы содействию занятости населения» Ленинского района Гродно (оказывается есть и такая вот комиссия с таким названием), Андрей Коть предварительно внесен в базу «тунеядцев», пишет harodniaspring.org.

И в случае непредставления документов в течение февраля 2019-го года, которые подтверждают занятость, начисление платы за коммуналку с начала года будет осуществляться по тарифу, который обеспечивает полное возмещение затрат, в том числе с учетом перерасчета за январь 2019-го года.

В переводе на нормальный язык это означает, что у человека, который не может найти работу, а соответственно и не имеет заработка, хотят взять за услуги оплату большую, чем у того, кто имеет работу. Как у того чиновника, который писал это сообщение, или как у тех, кто входит в комиссию, название которой еще раз переписывать займет много времени и места.

Как рассказал Андрей Коть:

- Скоро правозащитников завалят такими бумажками люди, которые придут искать спасения и справедливости. Хочу показать на своем личном примере то положение, в которое попадают люди. Я приложил много усилий, чтобы найти постоянную работу. И даже охранником, меня, человека который имеет диплом юриста и десятилетний стаж работы на таможне нигде, куда я обращался, не взяли на работу. Говорят уже возраст не тот. Дважды я регистрировался в Фонде социальной защиты как безработный, но работы как не было, так и нет. Что уж говорить о других, кто не имеет такого трудового стажа и опыта как я, не имеет такого образования, и может еще старше меня. Вместо того, чтобы им помочь, у них еще хотят что-то взять.

И действительно, к гродненским правозащитникам уже пошли обращения по этому вопросу. И их количество по всем прогнозам будет только нарастать.