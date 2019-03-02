В Лунинце из окна квартиры на 9 этаже выпал милиционер 2.03.2019, 19:25

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Происшествие случилось в ночь на 2 марта.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко прокомментировал Медиа-Полесью:

- 2 марта около 4.00 утра в оперативно-дежурную службу Лунинецкого РОВД поступило сообщение о том, что вблизи одного из многоэтажных домов города обнаружен мужчина с травами, характерными для падения с высоты.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Лунинецкого РОВД.

Предварительно установлено, что 23-летний мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 9 этаже. Он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Лунинецкую ЦРБ, где около 6.00 скончался.

По данному факту Лунинецким РОСК проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, все обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

23-летний лунинчанин работал в райотделе милиции на офицерской должности, не женат, имел хорошую деловую репутацию.