В Эстонии средняя зарплата выросла до $1490 6 2.03.2019, 19:35

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Заработная плата выросла во всех отраслях страны.

В Эстонии средняя месячная брутто-зарплата в прошлом году составила 1310 евро или 1490 долларов, что на 7,3% больше, чем в 2017 году. Средняя зарплата выросла во всех отраслях, а самой высокой брутто-зарплата была во втором и четвертом кварталах прошлого года, пишет rus.err.ee.

Реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен выросла в 2018 году на 3,7%.

Рост зарплат ускорился по сравнению с 2017 годом, когда брутто-зарплаты увеличились в среднем на 6,5%, а реальные зарплаты - на 3%.

Самые высокие зарплаты в Эстонии по-прежнему получают работающие в секторе информации и связи, а также в секторе финансов и страхования - 2172 и 2154 евро, соответственно. Самые низкие зарплаты получали работники сферы обслуживания.

В публичном секторе, т.е. в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, средняя брутто-зарплата составила в прошлом году 1393 евро, увеличившись за год на 10,1%. В частном секторе брутто-зарплаты выросли в среднем на 6,4% до 1283 евро.

По уездам в прошлом году наиболее высокая средняя брутто-зарплата была в Харьюмаа – 1455 евро и Тартумаа – 1289, а самой низкой – в Саареском (987) и Хийуском (944) уездах. Рост зарплаты отмечен во всех уездах, наиболее быстрый - в Саареском, Йыгеваском и Рапласком, а самый медленный - в Выруском.

Департамент статистики отмечает, что рост брутто-зарплат особенно ускорился в последние месяцы 2018 года: в IV квартале средняя зарплата составила 1384 евро при годовом росте на 8,9%, а в декабре - 1455 евро. Рост реальной зарплаты в IV квартале составил 5% в годовом сравнении.