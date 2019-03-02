Фотофакт: Белорусы показали свое отношение к «Табакеркам» 2.03.2019, 20:05

Установкой табачных киосков занимается приближенный к Лукашенко бизнесмен Олексин.

Фотографию киоска в Витебске, облитого краской, опубликовал телеграмм-канал «Баста».

- Зря все-таки власти к мнению людей не прислушались, ой зря, - подписала «Баста» фото.

Напомним, «Табакерки» начали появляться в Витебске с сентября 2018 года. Тогда возмущенные жители города создали петицию против появления табачных киосков.

Известно, что установкой «Табакерок» занимается компания «Энерго-Оил», подконтрольная приближенному к Лукашенко бизнесмену Алексею Олексину.