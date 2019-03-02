Ученые назвали часы, когда кофе наиболее эффективен 2.03.2019, 20:12

Потребление кофе в мире растет с каждым годом.

Кофе в современном мире больше чем напиток и почти столь же важен, как и айфон и wi-fi, пишет kp.ru. Производители кофе отмечают, что его потребление в мире с каждым годом растет, а число чашек, которые кофеманы позволяют себе в день увеличилось с 5 до 7. А вот и зря! – говорят ученые, ведь после определенного объема потребленного напитка кофе перестает бодрить. И американские исследователи из Uniformed Services University в Мэриленде вычислили промежуток времени, во время которого употребление кофе приносит организму наибольшую пользу. Этот интервал составил два часа - с 9.30 до 11.30 утра.

По мнению исследователей, самым продуктивным временем для утреннего кофе является 10.30 утра.

На основе взаимодействия ключевого ингредиента напитка кофеина с гормоном кортизолом, который помогает организму регулировать “внутренние часы” и обеспечивает ощущение бодрости. Максимально высокий уровень кортизола у человека наблюдается вскоре после пробуждения, он может оставаться в этих рамках несколько часов, достигая своего пика между 8 и 9 утра.

По мнению автора исследования профессора Стивена Миллера, употреблять кофе лучше всего после того, как пик уровня кортизола уже будет преодолен. Кофеин в таком случае простимулирует дальнейшую выработку этого гормона, а значит, человек максимально долго сохранит бодрость и энергичность, необходимую для работы.

В свете вышеизложенного, советует ученый, по утрам лучше всего пить кофе не в 7 утра, а в 9.30—11.30, пока кортизол дремлет перед очередном всплеском.

Соответственно, днем самое благоприятное время для кофепития — с 13.30 до 17.00.

А отдельно взятые совы могут вечером хлебнуть чашку- другую бодрящего напитка и сразу после 19.00.

Кстати, если пить кофе вскоре после пробуждения, то есть, в момент, когда кортизола в крови и так много, то со временем это может стать причиной выработки толерантности к кофеину. По сути, организм просто привыкнет.