Помпео: Путинские «Цирконы» - всего лишь хвастовство 4 2.03.2019, 20:23

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Майк Помпео

Фото: getty images

Госсекретарь Америки высмеял правителя РФ.

Стоит отметить, что после прозвучавшего в прошлую среду выступления Путина, в котором отмечались новые параметры прямого удара по США с применением гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», из самой Америки практически не последовало никакой реакции, по крайней мере, официальной, пишет Dedefensa (перевод — inosmi.ru).

В конечном итоге молчание нарушил вопрос телеканала «Си-Эн-Эн» в беседе с госсекретарем США Майком Помпео, как пишет сайт «Брейтбарт Ньюс»:

«Госсекретарь США Майк Помпео высмеял в воскресенье угрозу президента России Путина развернуть новые ракеты против западных столиц, назвав это «хвастовством», которое призвано посеять раскол между Вашингтоном и его союзниками. В интервью «Си-Эн-Эн» Помпео заявил, что слова Путина представляют собой абсолютно бессодержательную угрозу, и что российский лидер пытается тем самым отвлечь внимание от нарушений Москвы в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Россия нарушила этого договор… Пришло время найти способ продвигаться дальше и создать что-то, что России придется на самом деле принять, — заявил Помпео. — Хвастовство Путина призвано убедить мир в его так называемых возможностях и посеять раздор между США и Европой, хотя все в полной мере вовлечены в наши проекты. Европейцы в полной мере поддержали наше решение, и мы будем вместе работать, чтобы обеспечить безопасность американцев».

Россия же не ушла в тень в информационной сфере после выступления Путина. В прошлые выходные дни канал «Россия 1» проанализировал заявления президента РФ и дал уточнения по поводу потенциальных целей российских гиперзвуковых ракет в случае конфликта. Эта информация не относится к гостайне и не стала большой неожиданностью, поскольку обозначенные цели представляют собой командные центры или места сосредоточения американского руководства, что вполне логично при гипотезе глобальной ядерной войны. Важным здесь является сам факт появления новости, которая, скорее всего, опирается на полученные от российского руководства данные касательно ответа в случае конфликта. Все это становится напоминанием о заявлении Путина и подчеркивает его значимость. Сайт SouthFront.org перечисляет уточнения, которые прозвучали в ходе программы:

«Телеканал "Россия 1″ перечислил в еженедельной программе несколько вероятных целей гиперзвуковых крылатых ракет с ядерной боеголовкой "Циркон" в Америке в случае тотальной войны между США и Россией.

В частности, отмечаются следующие вероятные цели:

— генеральный штаб Министерства обороны США — Пентагон;

— Кэмп-Дэвид — официальная загородная резиденция президента США;

— Форт Ритчи (штат Мэриленд), запасной командный пункт для президента США и Комитета начальников штабов;

— калифорнийская база ВВС МакКленан, генеральный штаб стратегических сил США».

SouthFront.org также приводит краткий комментарий, который явно делает упор на значимости решения и отражаемой им напряженности: «Подобные уточнения, как в российских, так и американских СМИ, иллюстрируют градус напряженности между двумя сторонами, который вряд ли снизится в ближайшем будущем».