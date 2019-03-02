Пенсионерка: Почему госСМИ не пишут, как ежедневно растут цены? 2.03.2019, 20:34

Жизнь глазами бобруйчанки.

Пенсионерка Александра Алексеевна рассказала «Вечернего Бобруйска» о том, что ее волнует, огорчает или радует:

– Я уже несколько лет на пенсии. Но «ныть» о том, как тяжело живется, не хочу, потому что не только пенсионерам тяжело, молодежи тоже непросто. С выходом на пенсию у меня появилось больше времени, чтобы читать новости, и у меня уже вошло в привычку ежедневно их просматривать на сайтах, пару раз в неделю покупаю городские газеты.

Так вот, почти каждый день везде пишут о том, что «повышают пенсии, растут детские пособия». Почему бы не писать о том, как и на что ежедневно растут цены, это было бы очень интересно, ведь каждый день были бы действительно «свежие» новости.