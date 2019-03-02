В Греции по запросу Украины задержали россиянина 2.03.2019, 20:39

Он находится в списке сайта Миротворец за поддержку Януковича.

В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, пишет «Новое время».

Адвокат задержанного Яннис Рахиотис рассказал, что Калинина задержали в афинском аэропорту еще в четверг, 28 февраля.

По его словам, россиянин находился в служебной командировке.

Адвокат сообщил, что слушание по делу российского специалиста состоялось в пятницу.

"По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию", - рассказал Рахиотис.

Он добавил, что Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

Рахиотис отметил, что Калинин находится в списке сайта Миротворец за поддержку бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Pоссиянин до 2011 года был вице-президентом ТНК-ВР Коммерс в Украине, после чего уволился из компании.