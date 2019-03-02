Видеофакт: Болельщики брестского «Динамо» выбежали на поле и перекричали борисовчан 2.03.2019, 20:46

Фото: ФК «Динамо»

Празднование, ставшее традиционным.

Брестское «Динамо» в последние сезоны радует своих поклонников трофеями. Команда побеждала в Кубке Беларуси в 2017 и 2018 годах, пишет tribuna.com.

Также удавалось выигрывать первый турнир сезона – Суперкубок в 2018-м и 2019-м. Практически во всех этих матчах болельщики «Динамо» выбегали на поле, чтобы разделить радостные эмоции с футболистами.

После первого гола в суперкубковой встрече-2019 Лаптев подбежал к своему фанатскому сектору. Болельщики выскочили на поле и начали обниматься с футболистами.

ОМОН быстро отправил фанатов обратно на сектор и поднял помятый рекламный баннер. Сразу после инцидента по периметру группы болельщиков «Динамо» появились сотрудники милиции.

Фото: ФК «Динамо»

Вообще на матче поклонников брестской команды на фанатских секторах было примерно одинаковое количество с борисовскими. Однако если говорить про общее количество людей, то здесь перевес на стороне «Динамо». Брестчане болели организованнее и намного громче. Можно сказать, что брестчане вновь выиграли не только на поле, но и на трибунах.

Фото: ФК «Динамо»

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Первый массовый забег на поле состоялся в финале Кубка Беларуси-2017. «Динамо» завоевало трофей в серии пенальти, оказавшись удачливее «Шахтера».

Празднование победы в Суперкубке-2018 получилось более скромным. На поле выбежать не дал ОМОН.

На финале Кубка-2018 динамовские болельщики маршем прошлись по Могилеву, жгли файеры и, конечно же, прорвались на поле после финального свистка.