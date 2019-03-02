Хуан Гуаидо: В ближайшие дни мы вновь выйдем на улицы 2.03.2019, 20:59

Хуан Гуаидо

Фото: EPA

Временный президент Венесуэлы заявил о проведении новых акций протеста.

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо предупредил о начале новых протестных акций. "В ближайшие дни мы вновь выйдем на улицы", заявил он вечером в пятницу, 1 марта, в Аргентине. По его словам, новые протесты пройдут во время карнавала, пишет «Немецкая волна».

Гуаидо продолжает поездку по странам Латинской Америки. 2 марта он встретится в Кито с президентом Эквадора Ленином Морено, 3 марта приедет в Перу. По его словам, в ближайшее время он вернется в Венесуэлу, несмотря на угрозу ареста. В связи с уголовным делом в отношении провозгласившего себя временным президентом Гуаидо ему было запрещено покидать страну.

Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил 28 февраля и 1 марта праздничными днями. "Карнавал должен стать большим национальным праздником, укрепляющим мир", - пояснил он.

Кризис в Венесуэле

1 марта Минфин США ввел санкции в отношении шести руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы, которые связаны с блокировкой доставки гуманитарного груза в страну. Накануне Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по Венесуэле, призывающую провести в стране новые президентские выборы. РФ и Китай наложили вето на предложенный США документ, который в числе прочего призывал Каракас снять ограничения на поставки гуманитарной помощи.

Массовые акции протеста в стране начались 22 января - сразу после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран ЕС, включая Германию, заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Его официально признали также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Позже глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению.