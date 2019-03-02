Как в Беларуси живут многодетные отцы-одиночки 3 2.03.2019, 21:10

1,327

Фото из личного архива семьи Олениных

Знают ли в нашем обществе о существовании таких людей?

Любовь и ласку матери заменить очень сложно. Поэтами и прозаиками воспеты материнские руки, которые одним прикосновением способны заглушить любую боль, мамино сердце, которое днями и ночами переживает за свое чадо, пишет mogilev.online.

Но жизнь настолько многогранна и непредсказуема, что некоторые сюрпризы, которые она преподносит, и врагу не пожелаешь. Болезнь и смерть, пагубная привычка... Бывает и такое, что женщины, оставив детей с бывшим мужем, отправляются «устраивать личную жизнь».

Тогда мужчины, несмотря на трудности, заменяют для детей мам. Они сами утюжат, стирают, убирают, терпеливо учат уроки и сами учатся заплетать хвостики и косички. Ко всему этому они продолжают работать, сажать огороды и следить за хозяйством. Но знают ли в нашем обществе о существовании таких людей? Знакомы ли с трудностями, с которыми они сталкиваются? Многие ли из нас слышали о таком понятии, как «отец-одиночка»? А между тем, в Могилеве они есть, и немало. И среди них есть даже многодетные отцы.

Журналисты пообщались с отцами, которые после ударов судьбы не опустили руки, а продолжают в одиночку воспитывать своих детей.

«Мама ушла каку пить»

Андрей Смирнов остался с тремя детьми на руках пять лет назад. Супруга мужчины злоупотребляла спиртным, но он до последнего надеялся, что женщина одумается, исправится. Но чуда не происходило. Последней каплей стал один случай.

— Я поехал за детским питанием, детей оставил с супругой. Василисе тогда было 7 месяцем, сыновьям по полтора года. Звонит телефон — номер жены. А на том конце провода сын. Я его спрашиваю: «А где мама?». Сын отвечает. «Мама ушла каку пить». Я сразу сорвался и домой. Как оказалось, жена ушла, а свой телефон оставила дома, сын случайно набрал мой номер, - говорит Андрей.

После этого случая мужчина через суд оформил опеку над детьми. Но жена продолжает участвовать в жизни детей, регулярно их навещает, приносит гостинцы.

По словам Андрея, перспектива остаться с детьми его не пугала, несмотря на то, что мужчина инвалид. С домашними делами он справляется сам, а готовить — одно из его любимых дел.

— Мой брат родной из-за проблем со здоровьем был на домашнем обучении. Но его классный руководитель и одноклассники часто его навещали. А я к их приходу блинчики вкусные пек. Родители и учителя все время спрашивали, чем я таким ребят кормлю, что они к нам с таким удовольствием приходят. А весь секрет — в блинчиках, — смеется Андрей.

Семья Смирновых живет дружно: вместе проводят досуг, на праздники накрывают стол. Этим летом мальчишки поедут в Англию по благотворительной программе. По словам Андрея, он очень рад, что его дети смогут побывать в этой стране.

Несмотря на поддержку соседей и друзей, Андрея все же не покидает надежда, что жена вылечится и вернется в семью.

— С мальчишками мне проще: их я могу научить, что-то помочь отремонтировать, починить, привить какие-то мужские качества. А вот к девочке нужен совсем другой подход, у нее перед глазами должен быть пример, который должен учить, как быть хорошей хозяйкой, как ухаживать за собой.

«Пол ни при чем, все зависит от человека»

Александр Оленин остался один после того, как несколько лет назад его супруга умерла после двух лет борьбы с тяжелой болезнью. На руках у мужчины осталось трое детей — одиннадцати, девяти и четырех лет.

Фото из личного архива семьи Олениных

Пережить потерю, как признается Александр, ему помогли родители и родственники, которые поддерживали все время его и детей. Какую-то часть домашних дел они также взяли на себя, помогали с огородом, когда семья жила в частном доме.

Сейчас семья живет в квартире, старший сын проходит стажировку в Минской области. С Александром осталась дочка и младший сын. Со временем семья наладила быт.

— Готовить я сам могу, дочка иногда мне помогает, стирка — забросить в стиральную машинку, насыпать порошка и пусть стирает. Так что мы сами справляемся. А вообще, я никогда не считал, что уборка, готовка, стирка — исключительно женское занятие.

Праздники семья проводит вместе: накрывают стол, смотрят телевизор, слушают музыку. На Новый год и Рождество дети едут к бабушке с дедушкой. Там же они проводят время и на летних каникулах. По словам Александра, в деревне они приучаются к труду и дисциплине, помогают бабушке и дедушке ухаживать за птицей, следить за огородом.

Фото из личного архива семьи Олениных

Со взрослыми дети ходят в лес за грибами и ягодами, иногда их сдают заготовщикам и получают деньги.

— Все время учу детей бережно относиться к вещам и деньгам, может что-то купить полезное, но все равно, как только деньги оказываются в руках, все спускается на мороженое и сладости, — смеется Александр.

По словам Александра, многие сильно удивляются, когда узнают, что мужчина сам воспитывает троих детей.

— Сложился такой стереотип, что женщина может одна воспитывать детей, а мужчина — нет. Я считаю, пол ни при чем, все зависит от человека. Среди женщин есть нерадивые матери, которые сбегают от семьи с другим мужчиной, или просто уходят, а есть хорошие матери и хозяйки. Также есть безответственные мужчины, которые бросают жен с детьми и уходят, а есть ответственные мужчины, которые за свою семью горой.

В будущем мужчина не теряет надежду наладить и свою личную жизнь.

— Я понимаю, что при всей моей любви, детям не хватает женской ласки. Пускай она не станет им мамой, но она может стать другом, который может что-то посоветовать, в чем-то помочь. Кто бы что ни говорил, на многие вещи мужчины и женщины смотрят по-разному, и именно в совместном взгляде рождаются самые правильные решения. Если родители счастливы, будет все хорошо и у детей.