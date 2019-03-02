В минском торговом центре «Галилео» погиб посетитель 2.03.2019, 21:23

2,446

Он съезжал по перилам и упал в лестничный пролет.

В ночь на 2 марта в минском торговом центре «Галилео» (в здании Центрального автовокзала) произошел трагический инцидент — с третьего этажа упал посетитель. Об этом nn.by сообщили читатели.

В инфоцентре «Галилео» подтвердили смерть посетителя, но отказались от комментариев. УВД Октябрьского района Минска пока также не комментирует ситуацию.

Примечательно, что ВКонтакте, в паблике болельщиков минского футбольного «Динамо», появился пост о преждевременной смерти фаната Алексея «Кощея». Друзья собирают помощь для его родных.

Алексей «Кощей»

Фото ВКонтакте

«Не он ли сегодня ночью в торгово-развлекательном центре «Галилео» упал в лестничный пролет с третьего этажа, катаясь на перилах?» — уточнил один из болельщиков. «Он», — ответили ему.

Пользователь, сообщивший ВКонтакте обстоятельства происшествия, не стал подробнее рассказать о ситуации журналистам. «Я просто слышал об этом», — ответил он.

Tut.by уточняет, что компания из шести человек проводила время в торговом центре. Когда молодые люди спускались вниз с третьего этажа, один из них решил съехать на перилах, но не удержался, упал и разбился насмерть.

Позже в Следственном комитете подтвердили, что «в ночь на 2 марта 28-летний мужчина в ТЦ «Галилео» на лестничном пролете спускался вниз по перилам, в результате чего упал и был смертельно травмирован».

Проводится проверка. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.