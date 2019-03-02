Жорес Алферов: Интересные факты из жизни лауреата Нобелевской премии 2.03.2019, 21:52

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Жорес Алферов

Родился академик в довоенном Витебске.

Академик Жорес Иванович Алфёров, выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии умер сегодня в полночь на 89 году жизни.

Nn.by вспомнила ряд фактов из жизни нашего земляка.

Родился в довоенном Витебске

Алфёров родился в 1930 году в Витебске в смешанной семье: мать была еврейкой, отец — белорусом. Эвакуировались в Свердловскую область. После войны вернулись, но не все — старший брат Жореса погиб на фронте.

Жил на Сторожовке и дружил с сыном Крапивы

Сын Кондрата Крапивы Игорь в школьные годы дружил с будущим нобелевским лауреатом Жоресом Алфёровым, своим соседом. Дом, в котором поселилась после войны семья Алфёровых, находился на углу Мопровской (ныне Коммунистическая) и несуществующей уже Молодеченской, за нынешней Сторожовской улицей. Теперь на том месте Дом Москвы и гостиница «Беларусь».

Жорес Алфёров вспоминал, как позировал Игорю для экзаменационной работы в Академию искусств: «Работал над портретом две недели, за это время я, голый по пояс, прочитал всего Шекспира (у них дома был полное собрание сочинений). Наверное, мой обнаженный торс комиссию не впечатлил — Игоря не приняли (через год он поступил на архитектурный факультет)».

Интересно, что на Сторожовке жила — и живет — Светлана Алексиевич — еще один нобелевский лауреат.

Модно одевался

В романе Владимира Некляева «Автомат с газировкой с сиропом и без» молодой Жорес Алфёров описан так: «был стилягой, носил штаны-дудочки и пеструю рубашку с мартышками».

На путь к Нобелю его вывели в минской школе

Живя на Сторожовке, Алфёров учился в 42-й школе (на Комсомольской улице), теперь это гимназия, носящая его имя.

Физику преподавал Яков Борисович Мельцерзон.

Яков Мельцерзон

Этого человека Алфёров часто упоминал в интервью, подчеркивая, что именно он увлек школьника физикой, а с ростом уровня знаний — и электроникой.

«Я тоже учился е Мельцерзона и хорошо помню сожаление в глазах за толстыми стеклами очков, с которым он выводил мне спасательный «троебан», как мы тогда называли оценку «удовлетворительно». На учеников, которые получали у него «отлично», я смотрел не то что с завистью, а как на инопланетных существ, которым подвластны недосягаемые тайны», — писал в своих воспоминаниях журналист Сергей Ваганов, который окончил ту же школу и учился у того же учителя физики.

Начинал учиться в Беларуси, но сделал карьеру в России

После школы Алфёров поступил в БНТУ (Политех), но отучился лишь год и с родителями перехал в Ленинград, где окончил электро-технический институт.

Алфёров в 1959 году

Попал в авторитетную лабораторию Физико-технического института АН СССР, защитил кандидатскую, докторскую. Возглавил институт, удостоился многих премий.

В своем исследовании полупроводников зашел так далеко, что произвел революцию в этой сфере, стал академиком и нобелевским лауреатом.