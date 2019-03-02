Отток российского капитала из банков Кипра продолжает расти 1 2.03.2019, 22:27

Это связано с международными усилиями по борьбе с отмыванием денег в ЕС.

Согласно данным Центрального банка Кипра, отток российского капитала из кипрской банковской системы продолжает расти, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv

По данным банка, наблюдается устойчивое сокращение депозитов из России. По сравнению с двумя годами назад, снижение достигло 2,44 млрд евро. Местные СМИ сообщают, что эта тенденция, вероятно, связана с международными усилиями по борьбе с отмыванием денег в ЕС.

Напомним, Кипр ужесточил правила своей прибыльной программы "золотых паспортов", которая предоставляет документы состоятельным иностранным инвесторам. Кипр предоставил паспорта 1864 иностранным инвесторам с 2013 года. Программа составляла 1,2% валового внутреннего продукта Кипра за последние три года.