Минское «Динамо» одержало победу в серии против сборной экстралиги 2.03.2019, 22:45

Фото: tut.by

Сегодня на «Минск-Арене» прошел третий матч.

В третьем поединке, завершившимся на "Минск-Арене" минское "Динамо" одержало победу над сборной клубов экстралиги со счетом 4:3 (по буллитам), пишет «Прессбол».

Фото: tut.by

ДИНАМО — СБОРНАЯ КЛУБОВ ЭКСТРАЛИГИ — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

МИНСК. "Минск-Арена". Начало — в 18.00.

ДИНАМО: Карнаухов; Хенкель — Лисовец, Хауден — Терещенко (к) — Когалев; Шелег — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен; Бокун — Знахаренко, Китаров — Волков — Литвинов; Заламай, Оксентюк, Корсо.

СБОРНАЯ: И.Брикун (Осипков, 24.21); Боголейша — Антонов, Стефанович — Развадовский — Жидких; Крыскин — Мицкевич, Амброжейчик — Дрозд — Кулаков (к); Мажуга — Геращенко, А.Малявко — Кислый — Лопачук; Казакевич — Ногачев, Кашкар — К.Брикун — Гайнетдинов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Когалев (Терещенко, Хауден, 8.50). 2:0 — Литвинов (Китаров, Волков, 12.15). 3:0 — Знахаренко (Волков, Китаров, 24.20). 3:1 — К.Брикун (35.39). 3:2 — Лопачук (Кулаков, 44.33). 3:3 — Кулаков (Кислый, 59.18 — мен.). 4:3 — Когалев (65.00, победный буллит).

Итоговый счет в серии — 2:1.