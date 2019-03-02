Пенсионерам в Польше будет выплачиваться «13-я» пенсия 2.03.2019, 22:50

Польское правительство приготовило для пенсионеров приятные нововведения.

Польское правительство приготовило для пенсионеров приятные сюрпризы. Кроме сообщения о валоризации пенсий по возрасту и нетрудоспособности они могут порадоваться еще двум новостям, передает «Радио Польша».

Во-первых, благодаря модификации принципов валоризации (так называемому гарантированному повышению пенсий на сумму не менее 70 злотых, что составляет около 17, 5 евро), пенсии до суммы 2447,55 злотых (примерно 645 евро) вырастут больше, чем следовало из установленного законодательством постоянного механизма валоризации. «Это реальная польза для всех поляков», - сказала министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская.

Во-вторых, в этом году пенсионеров ждет дополнительная финансовая поддержка в виде «тринадцатой» пенсии. «Пенсионеры часто говорили, что одноразовая дополнительная выплата в году позволит им на дополнительные расходы, которые обычно они не могут себе позволить. Например, на мелкие ремонты или покупку нужных вещей», - сказала Эльжбета Рафальская.

На состоявшемся недавно съезде правящей партии «Право и справедливость» ее председатель Ярослав Качиньский пообещал выплату тринадцатой пенсии в размере 1100 злотых (примерно 275 евро).

Дополнительная пенсия в рамках программы «Пенсия +» будет выплачиваться с мая этого года пенсионерам всех категорий независимо от размера пенсии.