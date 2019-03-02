«У нас даже работающий не всегда получает столько, чтобы оплатить коммуналку» 2.03.2019, 23:01

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Фото: rfe/rl

Гомельчане высказались про идею властей взимать с «тунеядцев» повышенную коммуналку.

С марта текущего года, согласно декрету о «тунеядцах», власти планируют взимать с безработных повышенные коммунальные платежи. Как к этому относятся гомельчане - в опросе «Гомельской весна».

- У людей бывают разные обстоятельства. У меня сын в Италии 11 лет работает, а я должна платить. Он хоть и прописан, но не живет у меня. Потребовали специальные бумаги. Я уже плачу и за лифт, и за вывоз мусора за него, но это никого не волнует, - сетует пенсионерка.

- Многие люди не могут найти работу за «пятьсот» - это фантастика на сегодняшний день. Брать повышенную коммуналку с безработных - несправедливо, - говорит гомельчанин.

- Тяжело у нас найти работу. Молодежь вообще за копейки не хочет работать. Попробуй еще найти эту работу! Я по своим детям знаю, - говорит гомельчанка.

- А где брать деньги безработным? Только воровать, - говорит молодой человек.

- У нас даже работающий не всегда получает столько, чтобы оплатить коммуналку, - возмущается женщина.

- У нас в стране не столько много рабочих мест, чтобы все могли устроиться. Многие даже при большом желании, с высшим образованием, не могут найти работу, - делится гомельчанка.

Напомним, в марте людям, «незанятым в экономике», придут существенно потяжелевшие жировки за февраль.