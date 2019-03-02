Гандбол: БГК имени Мешкова сенсационно вышел в плей-офф Лиги чемпионов 2.03.2019, 23:12

Фото: Прессбол

Белорусские гандболисты обыграли «Кристианстад».

БГК имени Мешкова сыграл с "Кристианстадом" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов, одержав победу со счетом 32:23 (15:11), пишет «Прессбол».

БГК им. МЕШКОВА (Брест) — КРИСТИАНСТАД (Швеция) — 32:23 (15:11)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (1), Бочко (1), Юринок (1), Потеко (2), Ивич (6), Шумак (4), Баранов (3), Горак (1), Разгор (2), Обранович (3), Сельвесюк, Джукич (1), Джорджич (4), Шилович (3).

Кристианстад: Каппелин, Л.Ларссон; Ханссон (2), Нюфьелль (1), Арнарссон (1), Моэн Нильсен (4), М.Каньельяс (2) , Ю.Ларссон, Гудмундссон (3), Хален (2) , Фрейман (2), Эн (2), Эйнарссон (1), Юрмала Острем , Хринц (2), Хален (1).

В параллельном матче "Вардар" победил "Монпелье" со счетом 33:27, что вывело белорусский клуб в плей-офф Лиги чемпионов с шестого места в группе "А".

Группа "А": Барселона — 24 очка (14 игр), Веспрем — 20 (14), Вардар — 19 (14), Виве — 14 (14), Райн Левен — 14 (14), БГК имени Мешкова — 9 (14), Монпелье — 7 (14), Кристианстад — 5 (14).