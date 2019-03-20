Белорусам на заметку: сколько денег можно снимать с карточки за границей и что за это возьмет банк 2 20.03.2019, 8:30

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Перед тем, как снимать деньги в иностранном банкомате, нужно знать некоторые моменты.

При поездке за границу многие предпочитают брать с собой деньги на карточке — это удобно и надежно. Но если вам понадобится снять наличку, придется заплатить некоторую комиссию своему банку. Сайт tut.by выяснил, какая комиссия предусмотрена за снятие наличных за пределами Беларуси со стороны банка, открывшего карту, и сколько денег можно снять за сутки.

В таблице указана комиссия по личным дебетовым картам стандартного уровня, если вы снимаете в банкоматах не вашего банка (и не банков-партнеров). Отметим, что в большинстве банков можно изменить установленные лимиты самостоятельно через интернет-банк или приложение.

Перед тем, как снимать деньги в иностранном банкомате, обратите внимание и на такие моменты:

Списать комиссию может и иностранный банк, в банкомате которого вы получили купюры.

снятие наличных с карточки ВТБ Банка (Беларусь) в группе банков ВТБ СНГ (банки в Армении, России, Украине, Казахстане, Азербайджане) и Грузии — без комиссии.

Снятие наличных с карточки БПС-Сбербанка в банкоматах банков группы ПАО Сбербанка (банки в России, Украине, Казахстане, Турции) — без комиссии.

Снятие наличных с карточки Белгазпромбанка в банкоматах Газпромбанк (Россия) — без комиссии.