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США готовят новый пакет санкций против России

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  • 20.03.2019, 8:33
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РФ хотят наказать за агрессию в Керченском проливе.

Официальный Вашингтон вместе с союзниками и партнерами сейчас изучают возможности для введения новых санкций против России после так называемого Керченского пакета.

Об этом сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты и американские партнеры продолжают рассматривать дополнительные ограничения", - ответил агентству заместитель помощника госсекретаря США, ответственный за связи со странами Восточной Европы и Кавказа Джордж Кент.

Напомним, 15 марта США расширили антироссийские санкций й из-за длительной агрессии РФ против Украины.

Под санкции попали четыре российские чиновники, причастные к нападению на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

В частности, это заместитель председателя пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, начальник службы по Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин, глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин.

Кроме того, санкции введены против заместителя председателя "ЦИК ДНР" Алексея Найденко и секретаря "ЦИК ДНР" Владимира Высоцкого.

В список также внесены предприятия Океанприбор Завод Фиолент, Конструкторско-технологическое бюро Судокомпозит, компания Новые проекты, строительная компания Консоль-строй ЛТД, машиностроительный завод Звезда, Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод имени Горького.


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