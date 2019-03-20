Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана6
- 20.03.2019, 9:25
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Политик принес присягу на совместном заседании палат парламента.
Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана.
Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.
Токаев занимал должность председателя Сената (верхней палаты парламента) Казахстана с сентября 2017 года.