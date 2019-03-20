Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 6 20.03.2019, 9:25

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Касым-Жомарт Токаев

Политик принес присягу на совместном заседании палат парламента.

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Токаев занимал должность председателя Сената (верхней палаты парламента) Казахстана с сентября 2017 года.