«Дождь»: В Африке работают до 200 политтехнологов, связанных с «поваром Путина» 1 20.03.2019, 9:51

Журналисты провели независимое расследование.

На африканских предвыборных кампаниях близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина работают от 100 до 200 политтехнологов. Некоторые из них, как рассказали источники «Дождя», начали получать государственные награды за участие в этих кампаниях, но в открытом доступе указов о награждении нет.

В «африканском проекте» Пригожина участвует от 100 до 200 политтехнологов. Помимо коммерческих целей и лоббирования интересов России на континенте, одна из задач — обеспечивая их работой, создать «максимально широкую сеть лояльности Пригожину среди политтехнологов», объясняет собеседник, близкий к Кремлю. В ноябре 2018 года издание Bloomberg писало, что политтехнологи и наемники Пригожина работают или вот-вот начнут работать в десяти странах, называя ЦАР, Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик и Зимбабве.

Сейчас у «пригожинцев» около 20 африканских избирательных кампаний, говорят два собеседника, работающих на него, не уточняя, что это за проекты и в чем их цель. По словам собеседника, работавшего на одном из проектов в Африке, оплачиваются они очень хорошо: в два-три раза больше, чем аналогичные кампании «на выезде» (не в своем регионе) в России.

О получении участниками африканских проектов Пригожина госнаград рассказали «Дождю» собеседник, близкий к администрации президента, собеседник, работающий на Смольный, и технолог в структурах Пригожина. Двое из них уточнили, что к награде за работу в Африке был представлен известный петербургский политолог Валентин Бианки, долгое время работавший со «Справедливой Россией». По их словам, он получил орден Дружбы (один из собеседников Дождя видел этот орден), это могло произойти в последние полгода. Еще один человек, работающий на Пригожина, подтвердил, что его коллег награждают за «лоббизм интересов страны», но не стал называть никаких фамилий. Среди известных людей, получавших орден Дружбы в последнее время публично — Роман Ротенберг, награжденный как руководитель тренерского штаба сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане и певец Леонид Агутин, получивший орден за большой вклад в развитие отечественной культуры.

«Дождь» не нашел указов о награждении на сайте Кремля. Такие указы публикуют не всегда: например, секретным указом орденом Героя России был, как писал «Коммерсантъ», награжден первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, награждали ли политтехнологов, работающих на Пригожина государственными наградами за участие в избирательных кампаниях в Африке, ответил корреспонденту Дождя «нет». На уточняющие вопросы Песков не ответил. Пресс-служба группы компаний «Конкорд», принадлежащей Пригожину, также не ответила на запрос «Дождя».

Собеседник, знакомый с проектами Пригожина, говорит, что Бианки работал в Зимбабве, ЮАР и Нигерии и недавно завершил работу в Африке. О работе в ЮАР также говорят несколько общих знакомых Бианки, а в комментариях к его посту открыто пишут друзья в фейсбуке. В своих социальных сетях политтехнолог за последний месяц опубликовал несколько фотографий с пейзажами, напоминающими африканские, геотег в них не указан.

Еще один источник, работавший на Пригожина, также подтверждает работу Бианки в Африке и ЮАР, но считает, что политолог действовал в интересах компании «Газпром» и это были «частные командировки». «Газпром» пока не ответил на запрос Дождя. Человек, работавший на Пригожина, не исключает, что Бианки мог быть в разных регионах от разных заказчиков.

Сам Бианки отрицает свою работу в Африке и получение награды, от комментариев он отказался и попросил больше по этому поводу к нему не обращаться. Работающие на Пригожина политтехнологи полагают, что такая секретность может быть связана с вопросами его безопасности.

Где и как работают технологи в Африке

Выборы в Зимбабве состоялись в конце июля 2018 года: структуры Пригожина направили политических консультантов, чтобы помочь избранию Эммерсона Мгангагвы президентом Зимбабве, сообщал Bloomberg. По словам собеседников Дождя, там также работала компания еще одного политтехнолога Алексея Ситникова «Имидж-контакт». О работе российских специалистов на выборах в начале марта написала The Telegraph.

Оппозиция в Зимбабве заявила, что Россия вмешивалась в выборы, официальные власти это отрицают. Присутствие консультантов в СМИ связывают с попытками Пригожина включиться в добычу минералов в Зимбабве, о чем также писал Bloomberg.

В Нигерии всеобщие выборы прошли 23 февраля 2019 года, на них переизбрали действующего президента Нигерии Мухаммаду Бухари, членов Сената и депутатов. В ЮАР всеобщие выборы пройдут в мае. О том, что Пригожин заказывал исследования и в Нигерии, и в ЮАР, писал «Коммерсант».

В общей сложности корреспонденту «Дождя» назвали около 20 фамилий экспертов, задействованных в выборах, однако никто из них не пожелал давать комментарии под своими именами: политтехнологи боятся санкций, кроме того, существует обычный для избирательных кампаний запрет работодателя на разглашение информации.

Все консультанты отмечают, что Россия в лице технологов Пригожина присутствует в Африке вместе с другими странами, также заинтересованными в распространении своего влияния на африканском континенте: Китаем, Францией, США. Некоторые из работников Пригожина полагают, что «африканский проект» выполняет функцию, которую в Советском Союзе брал на себя Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (позднее – РУДН): создание лояльной элиты из политиков, получивших помощь от России.

В каждой из стран работает разное количество людей, все зависит от сложности ситуации, говорит один из пригожинских политтехнологов. Люди проводят на проектах от полугода до года и более, иногда в стране не больше двух-трех человек, рассказывает он. По его словам, особенно тяжело работается в восточных странах континента, например, в Судане. «Люди сидят там без выпивки и красивых женщин от полугода до двух, а паленая водка стоит 150 долларов за бутылку», — жалуется технолог. Его коллега отмечает, что в целом в Африке работается легко по причине бедности населения: «Живет одна молодежь, которой очень легко управлять. Старики не доживают».