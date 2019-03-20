После отставки Назарбаева в Казахстане скупили все доллары 20.03.2019, 9:56

Американская валюта резко подорожала.

В Казахстане после отставки президента Нурсултана Назарбаева обменники переполнены очередями, доллар начал стремительно дорожать.

Об этом Громадському рассказала журналистка из Казахстана Ольга Лихограй.

Она отметила, что заявление об отставке Назарбаева сначала восприняли как фейк, позже все сайты были переполнены этой новостью. Журналистка добавила, что непредсказуемым также было назначение исполняющего обязанности президента.

Интерфакс-Украина со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, отмечает, что в Астане, доллары закончились из-за ажиотажного спроса со стороны населения.

В 21:30 по времени Астаны продажу доллара в некоторых пунктах осуществлялся по курсу 378,5 тенге за 1 доллар, в 22:00 американская валюта подорожала до 385 тенге за доллар.

Средневзвешенный курс тенге к доллару США во вторник, 19 марта, по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 376,4 тенге за 1 доллар.

Напомним, что 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к казахстанцам объявил, что покидает свой пост. При этом он останется председателем Совета безопасности, председателем партии Нур Отан, членом Конституционного совета.

Временно исполняющим обязанности президента Казахстана назначен спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с апреля 1990 года.