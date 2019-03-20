Новый глава Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан 43 20.03.2019, 10:39

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Кроме того, Токаев предложил наградить Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в государстве.

После церемонии принесения присяги Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан. Также он выступил за то, чтобы назвать в честь первого президента страны центральные улицы во всех областных центрах, сообщает gazeta.ru.

«Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — заявил Токаев.

Кроме того, Токаев предложил наградить Нурсултана Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в государстве.

Также Токаев считает предоставить Назарбаеву статус «почетного сенатора», а все изображения первого президента Казахстана останутся обязательным атрибутом во всех публичных помещениях.

Глава верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 марта вступил в должность президента республики.