Как и чем рискуют иностранцы в Беларуси? 1 20.03.2019, 10:46

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Правозащитники назвали причины.

Комиссия по международным делам в парламенте готовит к рассмотрению документ о внесении дополнений и изменений закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». Главным новшеством, очевидно, будет регулирование вопросов, связанных с проектом по созданию центров размещения мигрантов и беженцев, пишет «Завтра твоей страны».

Тем временем, есть целый список недочетов белорусских законов и традиций работы с иностранцами, которые приводят к нарушению их прав, показала работа общественной приемной для иностранных граждан и лиц без гражданства Human Constanta в Минске за 2018 год.

В прошлом году несколько раз белорусы получали отказ в оформлении приглашений для гостей из некоторых стран, среди которых были Алжир и Йемен. Органы по гражданству и миграции обосновывали тем, что гости едут из «нежелательной в миграционном плане страны». При том, что ни в законах, ни в публикациях профильных ведомств «черного» списка нежелательных стран нет, рассказывают правозащитники.

− В одном случае был письменный отказ. В других − еще на стадии подачи заявления сотрудник отдела по гражданству и миграции советовал даже не пытаться писать приглашение, потому что все равно будет отказ, − рассказывает юрист общественной приемной Human Constanta для иностранцев и лиц без гражданства Алена Чехович.

Такие решения сложно обжаловать, потому что нигде нет даже определения неблагоприятных в миграционном плане стран, отмечает координатор Human Constanta по направлению защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства Энира Броницкая.

Остается открытым вопрос, какие страны являются нежелательными.

Кстати, на сайте Департамента по гражданству и миграции в перечне предоставляемых процедур указано, что для приглашения гостя из неблагополучных в миграционном отношении стран следует предоставить подтверждение средств на время его пребывания в Беларуси и на обратную дорогу, но не говорится о возможном отказе во въезде для граждан этих стран.

Упоминание о «нежелательных» странах есть в Законе о внешней трудовой миграции, где говорится, что мигрантам из неблагополучных в миграционном отношении стран в Беларуси могут отказать в работе. Хотя и в этом случае нет конкретного списка неблагополучных государств.

Правозащитники предлагают: исключить из законодательства в качестве основания для отказа в выдаче приглашений иностранцам или разрешений на постоянное проживание в Беларуси определение «неблагополучное в миграционном отношении государство».

«Забытые» в закрытых учреждениях иностранцы

Если белорусские власти идентифицируют личность иностранного гражданина и человека без гражданства или решают вопрос о его депортации, все это время он находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске или в изоляторе временного содержания.

Статистику о таких иностранцах не сообщает ни Министерство иностранных дел, ни Департамент по гражданству и миграции, ни Министерство внутренних дел. Правозащитники узнают о них чаще всего случайно – от бывших сокамерников или разыскивающих их родственников и друзей.

— Так однажды к нам обратились граждане Швейцарии, которые узнали, что их друг из Ирака задержан где-то в Беларуси. Здесь же были сложности, чтобы о нем что-то узнать, — вспоминает Энира Броницкая.

Так как закон не позволяет иностранцам ждать депортации или высылки за пределами изоляторов, а сроки проведения идентификации и принятия решения о высылке не имеют ограничений, некоторые проводят в закрытых учреждениях много месяцев.

— Помещение в Центр изоляции правонарушителей или в изоляторы временного содержания в законе не прописаны как обязанность, но в то же время не предусмотрено никакой альтернативы. И нет такого, что если власти не смогли организовать депортацию за полгода, то освобождают иностранца, чтобы он ожидал ее на свободе, — подчеркивает Энира Броницкая.

В изоляторах у иностранцев нет возможности (если это не решение дирекции учреждения) связаться с адвокатом, переводчиком, родственниками или консульскими службами. Так же, как и возможности, даже при наличии денег, купить билет, чтобы уехать в свою страну.

Так как получать передачи по закону заключенные могут только от близких родственников, задержанные в ожидании депортации иностранцы или находящиеся в колониях за преступления часто остаются без необходимых вещей. Подобные решения зависят от воли начальника учреждения, где находится иностранец.

Правозащитники предлагают: установить судебный порядок высылки иностранцев, исключить возможность высылки иностранца до истечения установленного законодательством срока на обжалование решения о высылке, законодательно установить сроки для исполнения решений о высылке и реадмиссии иностранцев, помещенных с этой целью в закрытые учреждения, закрепить возможности доступа задержанных иностранцев к защитнику, переводчику, позволить по желанию иностранца, а не администрации места содержания связаться с родственниками и консульской службой его государства.

Некомпетентность или нежелание работать с проблемами зарубежных гостей

Работники отделов по гражданству и миграции нередко не воспринимают работу с проблемами иностранных граждан и лиц без гражданства как важную часть предоставляемых ими услуг, считают правозащитники. Процедуры проходят и решения принимаются часто достаточно субъективно и по усмотрению работников миграционных служб. Что уже приводило к нарушению иностранцами правил регистрации и закона о пребывании в Беларуси.

— Была проблема с женщиной без гражданства, желавшей его получить. У нее муж был гражданин Беларуси. Из-за ошибок отдела по гражданству и миграции ей не позволяли подать документы, — приводит пример Энира Броницкая.

По ее словам, сотрудники нередко стараются избегать работы с конкретными случаями иностранцев, в которых им предстоит детально разбираться.

Правозащитники предлагают: проводить обучение сотрудников миграционных служб по повышению качества их работы.

Серьезные последствия для людей из-за несовершенства процедур

Ярким примером может служить история Мехрдада Джамшидиана, который ожидает депортации в Иран. С 2016 года у него нет легального статуса в Беларуси, потому что когда-то его лишили вида на жительство, позже истек срок действия иранского паспорта, в продлении которого Иран ему отказал, а без наличия документов белорусская сторона не может предоставить разрешение на проживание.

Уже 9 месяцев Мехрдад Джамшидиан находится в изоляторе, где сейчас ждет депортации в Иран.

— При этом есть обоснованные опасения, что к нему будут применены пытки, и доказанный факт, что в Иране к нему может быть применена смертная казнь по двум причинам: подозрение в убийстве и смена религии, — рассказала Энира Броницкая.

Депортация Мехрдада Джамшидиана станет нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН о противодействии пыткам, а также закона Беларуси о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, где говорится, что страна не может депортировать со своей территории иностранного гражданина в государство, где ему угрожают пытки или смертная казнь, объясняет представитель Human Constanta.

Правозащитники назвали основные проблемы, с которыми сталкиваются переехавшие в Беларусь иностранцы, беженцы и лица без гражданства, и предложения для внесения в новый вариант закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Правозащитники предлагают: использовать другие меры, кроме депортации и высылки, для тех иностранцев, которые живут в Беларуси долгое время и имеют здесь семейные, культурные и другие связи.