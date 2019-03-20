Госдепартамент: Cанкции США создали трещины между олигархами и Кремлем 3 20.03.2019, 10:50

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ФОТО: EPA

В то же время у Вашингтона возникло трансатлантическое единство с европейскими партнерами.

Заместитель помощника госсекретаря по финансовому и санкционному противодействию Дэвид Пейман ответил на вопросы, связанные с американскими санкциями против России, в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Майклу Липину.

- Сигал Манделкер из министерства финансов на этой неделе заявила Конгрессу, что администрация Трампа за последние два года ввела санкции против 270 человек и организаций, связанных с Россией. Некоторые из этих санкций ставят своей целью конкретные изменения в поведении России, например, соблюдение режима прекращения огня в Украине. Другие санкции призваны наказать Россию за определенную политику, например, за предполагаемое вмешательство на выборах в США. Насколько успешными оказались эти два вида санкций? Удалось ли вам добиться большего успеха в изменении поведения России или удалось лишь повысить ее издержки?

- Мне кажется, и то и другое. Эти вещи идут рука об руку. Огромные издержки, которые, благодаря нам, понесли российские олигархи, близкие к Кремлю, создали трещины в отношениях в России и между олигархами и Кремлем. Кроме того, мы вводим эти санкции не только для повышения издержек, но и для того, чтобы вызвать изменения в поведении. И в этом отношении у нас возникло замечательное трансатлантическое единство с нашими европейскими партнерами. Оно было уже в 2014 году. Сейчас уже не 2014 год. Злонамеренное поведение России активизировалось. Вы упомянули вмешательство на выборах, как один пример. Поэтому по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России санкции будут усиливаться, и мы будем выступать совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы наши санкции дали мультипликативный эффект и оказывалось достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение.

- Отмечаете ли вы какие-то изменения в этом поведении, которое вы воспринимаете, как злонамеренное?

- Смотрите, были определенные сферы взаимных интересов и сотрудничества между Россией и США, включая сирийский театр военных действий. Россия заинтересована в том, чтобы там на местах не было иранских войск. Там были определенные дискуссии и некоторые сигналы, как я считаю, со стороны России, что присутствие иранских войск на местах нежелательно. А там, где есть области сотрудничества, мы продолжаем вести диалог, пытаемся согласовать наши интересы с Россией и работать вместе. Но, очевидно, в таких вопросах, как Крым, Украина, вмешательство на выборах, мы должны увидеть положительные изменения со стороны российского правительства и Кремля, прежде чем мы будем изучать возможность каких-либо изменений в нашей политике санкций.