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В Беларуси заметили лунное гало

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  • 20.03.2019, 10:52
  • 1,285

Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.

В ночь с 19 на 20 марта в Беларуси наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.

Фотографией явления, сделанной в Жлобине, поделился читатель tut.by Александр. Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.

Оптический феномен заметили и в Солигорске:

Лунные гало наблюдались на территории Беларуси и раньше — например, в феврале и октябре прошлого года.


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