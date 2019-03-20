В Беларуси заметили лунное гало

В Беларуси заметили лунное гало2
- 20.03.2019, 10:52
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Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.
В ночь с 19 на 20 марта в Беларуси наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.
Фотографией явления, сделанной в Жлобине, поделился читатель tut.by Александр. Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.
Оптический феномен заметили и в Солигорске:
Лунные гало наблюдались на территории Беларуси и раньше — например, в феврале и октябре прошлого года.
Наша подписчица наблюдала сегодня ночью лунное гало😎#корреспондент@esoligorsk pic.twitter.com/4Mbar4cVM0— eSoligorsk (@esoligorsk) 20 марта 2019 г.