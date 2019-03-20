Названа самая счастливая страна в мире 16 20.03.2019, 10:55

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Авторы исследования учитывали шесть факторов.

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report 2018, cогласно которому самой счастливой страной стала Финляндия, пишет РБК.

Авторы исследования учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части их влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих показателей оценивают по десятибалльной шкале и выводят средний для страны балл.

Так, Финляндия в среднем набрала 7,63 балла, на втором месте Норвегия (7,59), далее следуют Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). США заняли 18-ю строчку (6,88).

В то же время Венесуэла потеряла 2,2 балла и опустилась с 82-го места (5,25) на 102-е (4,8). Авторы исследования отмечают, что эта страна показала наибольшее падение по сравнению с другими государствами.

Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге. По итогам 2017-го она возглавила рейтинг датского The Happiness Research Institute. Для его составления использовались качественные и количественные оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития. В частности безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения и опросы об удовлетворенности граждан жизнью и определенными событиями.