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Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис нашел новую работу

  • 20.03.2019, 10:58

Бывший министр обороны США займется вопросами национальной и международной безопасности.

Уволившийся три месяца назад с поста министра обороны США три месяца назад Джеймс Мэттис возвращается в Стэнфордский университет. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на базирующийся в вузе аналитический центр Hoover Institution.

Отмечается, что Мэттис будет работать в Hoover Institution - заниматься исследованиями и написанием монографий о национальной и международной политике безопасности.

Мэттис занимал аналогичную должность, прежде чем президент США Дональд Трамп номинировал его на должность министра обороны США в декабре 2016 года.

Как сообщает Hoover Institution, Маттис начнет работу в мае. Экс-министр убежден, что обязан передать полученные знания будущим поколениям.

Мэттис ушел в отставку в декабре 2018 года на фоне сообщений о его разногласиях с Трампом, в том числе по поводу решения последнего о выводе военных США из Сирии. Позже Трамп отказался от полного вывода войск из этой страны. Президент США также заявлял, что сам отправил Мэттиса в отставку. И.о. министра обороны США является Патрик Шенаген.


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