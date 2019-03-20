«Я устал»: как на постсоветском пространстве уходили в отставку правители 14 20.03.2019, 11:14

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Назарбаев – случай наверняка не последний.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно подал в отставку и покинул пост президента страны. На постсоветском пространстве это был не первый случай добровольного ухода с поста президента — и наверняка не последний, пишет tut.by.

1991 год: президент СССР Михаил Горбачев

25 декабря 1991 года первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев публично подал в отставку со своего поста. После распада Советского Союза, подписания Беловежских соглашений и проекта о создании СНГ Михаил Горбачев фактически оставался «президентом Кремля».

«В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться», — говорилось в заявлении.

После его обращения к народу с флагштока Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации.

1998 год: президент Армении Левон Тер-Петросян

Левон Тер-Петросян был избран первым президентом Армении в октябре 1991 года, а в сентябре 1996 года переизбран на второй срок. В феврале 1998 года Тер-Петросян объявил о досрочном прекращении своих полномочий и подал в отставку.

К тому времени в правительстве Армении назрел раскол: премьер-министр Роберт Кочарян, министр обороны Вазген Саргсян и министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саргсян не поддержали предложенный Тер-Петросяном план по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. План включал в себя возвращение Азербайджану ряда населенных пунктов, занятых в ходе боевых действий 1991−1994 годов, и введение миротворческих войск в Нагорный Карабах.

Столкнувшись с жесткой критикой как со стороны народа, так и со стороны соратников, 3 февраля 1998 года Тер-Петросян подал в отставку с поста президента страны.

1999 год: президент России Борис Ельцин

Борис Ельцин был избран первым президентом России в 1991 году и переизбран на четырехлетний срок в 1996 году. Его каденция заканчивалась в 2000 году, но он неожиданно объявил о своей отставке 31 декабря 1999 года.

«Дорогие друзья! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. […] Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми. А мы — те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти», — сказал Ельцин.

Ельцин пояснил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан России «за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее».

2003 год: президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

Эдуард Шеварднадзе стал президентом Грузии в 1995 году, а в 2000 году был переизбран на пост главы государства. Спустя три года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых, по официальным данным, победил прошеварднадзевский блок «За новую Грузию». Оппозиция сочла эту победу «издевательством», «тотальной фальсификацией» и призвала своих сторонников к акциям гражданского неповиновения. В Грузии началась «революция роз».

Эта революция в отличие от многих других на постсоветском пространстве была бескровной: 22 ноября оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили захватила здание парламента, прервала выступавшего с речью Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.

23 ноября Эдуард Шеварднадзе, после встречи с лидерами оппозиции, заявил о своей отставке.

«Я вижу, что бескровно это не пройдет, и мне пришлось бы использовать свои полномочия. Но я считаю, что делать этого нельзя, поэтому я подписал акт о своей отставке. Я никогда не предавал своего народа, поэтому считаю, что как президент должен был подать в отставку. Я привык к отставкам. Дел у меня много и есть что написать. Для меня это счастье — пока живой что-то еще успеть», — заявил он журналистам.

2009 год: президент Молдовы Владимир Воронин

Владимир Воронин был избран президентом Молдовы в 2001 году, а спустя четыре года был переизбран на второй срок.

В 2009 году на парламентских выборах партия коммунистов, которую возглавлял Владимир Воронин, проиграла демократам и либералам.

11 сентября 2009 года Владимир Воронин решил отказаться от должности президента и стать депутатом парламента после поражения своей партии.

«С тяжелым сердцем я передаю бразды правления страной в руки новой власти. Не хочу лукавить. Я не верю, что политики, объединившиеся вместе только на эмоциях отрицания и сплошного очернения собственной страны и разделе должностей, способны предложить обществу позитивную программу. Мне не известны опыты удачного управления, которые бы строились на идее ликвидации собственной страны, на мечтах об ее уничтожении. На такой почве можно лишь взрастить отчаяние, деморализацию и обреченность. И ничего более», — говорилось в его заявлении об отставке.

2019 год: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. Все эти годы народ поддерживал меня на всех выборах. <…> Я был удостоен великой чести служить своему великому народу и стране. Благодаря такой поддержке я работал, не жалея сил, энергии, здоровья и времени, — вы это видели. Я это делал, чтобы оправдать ваше доверие», — сказал он в своем заявлении к народу.

Прямо во время обращения Назарбаев подписал свой последний указ о том, что с 20 марта больше не является президентом Казахстана, а исполнять обязанности будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

«До конца своих дней буду с вами, буду служить, заботы народа остаются моими заботами», — заявил Назарбаев.

Назарбаев после отставки возглавит Совет Безопасности Казахстана, пост он может занимать пожизненно. Также он останется председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

Назарбаеву 78 лет. Он был главой Казахстана почти 30 лет.