Японская Takeda прекратила поставки в РФ трех жизненно важных лекарств 10 20.03.2019, 11:16

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Одно из них — лекарство от аритмии, занимавшее почти 60% рынка.

После апреля 2019 года на российский рынок прекратятся поставки кардиологического препарата «Атенолол Никомед» японской фармацевтической компании Takeda. Об этом компания уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения, сообщает РБК.

Этот препарат в России производят и поставляют еще несколько фирм, но атенолол от Takeda занимал почти 60% рынка в упаковках, подсчитали для РБК в аналитической компании DSM Group.

Всего в 2018 году российские пациенты купили 2,9 млн упаковок атенолола, 1,6 млн из которых были производства Takeda. Рынок препарата в России составляет 111,6 млн руб. при стоимости самой большой пачки в ценах производителя в 36 руб. 30 коп. На Takeda приходится 78,4 млн руб. из них.

Причины ухода с рынка — «глобальный пересмотр продуктового портфеля компании, а также необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов».

Ранее у французской компании Sanofi возникли перебои с поставкой кардиологического препарата амиодарона, из-за чего лекарство пропало из аптек. И хотя Sanofi занимала только 54% рынка, а остальные 46% были у других производителей, медикамент все равно стал недоступен для пациентов.

Российские врачи хорошо относятся к атенололу и часто его выписывают, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы №29 Алексей Эрлих. Но его дефицит не скажется на пациентах так отрицательно, как ранее пропавший из российских аптек амиодарон в таблетках. «Хотя я люблю этот препарат как доктор, его можно заменить на другие препараты из фармакологической группы бета-адреноблокаторов. У него много хороших замен и альтернатив», — пояснил он.

Еще два препарата

Еще два препарата, которые компания отзывает с рынка, — это антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и противопротозойное средство «Метронидазол Никомед». По первому у Takeda также большой объем рынка — более 40%, подсчитали в DSM Group. По второму компания не занимает и 2%. Причины вывода препаратов с рынка те же, что и в случае с атенололом.

Все эти препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, их цена регулируется государством. На все три препарата компания не повышала цены несколько лет. Takeda могла принять решение о выводе препаратов с рынка, поскольку их производство стало для нее нерентабельным, предположил в разговоре с РБК генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. «На уровне снижения продаж и минимальных темпов роста рынка она могла убрать наименее рентабельные препараты», — пояснил он.

Что такое ЖНВЛП?

Перечень ЖНВЛП — это список из важнейших лекарств. Цены на ЖНВЛП необходимо регистрировать в Минздраве. Эти препараты продаются не только в аптеках, но и закупаются государством для льготных категорий граждан. В перечень входят такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота (аспирин), ибупрофен («Долгит», «Нурофен», «Миг 400»), парацетамол. Кроме того, в него включены дорогие лекарства — например, для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических и генетических заболеваний.