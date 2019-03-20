Белорус в Нью-Йорке: Каждый приезжий может осуществить американскую мечту 22 20.03.2019, 12:11

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Фото из личного архива

Как уроженец Жодино ищет свое место «под солнцем» за океаном.

Последние годы число работающих за границей белорусов только растет. Многие наши соотечественники решаются на смену места жительства. «Наших» можно встретить в самых разных частях земного шара.

Александр Дыбун из Жодино рассказал сайту Сharter97.org о том, как он решился на переезд в США, как найти работу за океаном и что такое настоящая американская мечта.

«Просто купил билет, взял $500 долларов, маленький рюкзак и уехал»

В Беларуси я работал в фирме, которая подготавливала посадочный материал на продажу. Мы занимались разведением голубики. Работа оплачивалась неплохо, но на такие деньги невозможно содержать семью, планировать будущее. Обычные белорусские реалии.

Я совершенно не думал уезжать из cтраны, но моей жизни наступил очень сложный период и нужно было cрочно что-то менять. Так я и попал в США.

Было очень волнительно, потому что за океаном у меня не было никаких знакомых, я не знал, куда я еду. Просто купил билет, взял $500 долларов, маленький рюкзак и уехал.

Моя первая работа в США - помощник на ферме. В мои обязанности входило срезать цветы и делать из них букеты. Платили мало - $50 в день. Но это была моя первая работа и я был рад даже таким деньгам. На ферме работало очень много белорусов и мексиканцев.

Фото из личного архива

Так как я только приехал, меня хотели использовать по максимуму. Плюс нужно было платить за еду и жилье. Поэтому после месяца работы я решил, что нужно что-то менять.

Мой совет всем, кто приезжает в США: не бойтесь менять работу, пробовать что-то новое. Здесь люди отличаются своей мобильностью и способностью менять жизнь. Так и устроена Америка. Многие кардинально меняют свою жизнь и в 40, и в 50 лет. Идут учиться, меняют свою сферу деятельности.

Я нашел новую работу на стройке в штате Нью-Джерси, собрал свои вещи и уехал. Там было больше свободы. Все что я видел на ферме - ветки и цветы. Никакого время на себя. Кроме того, на стройке была большая зарплата: около $100 в день. Мы строили дом с нуля за четыре месяца.

Хочу отметить, что никакого опыта работы на стройке у меня не было. Поэтому все приходилось учиться с нуля.

Фото из личного архива

Я был обычным подсобным рабочим, что говорили, то и делал. Отмечу, что хороший специалист в строительной сфере здесь может зарабатывать от $200 в день.

Если у человека есть желание, то он получит новые профессиональные навыки. Здесь рады обучать уже имеющихся работников, а не искать новых.

Вежливость - вторая религия в США.

В Нью-Джерси все устроено так, что без машины очень сложно передвигаться. Поэтому шеф дал нам автомобиль и помог с жильем.

Не считаю это поводом для гордости, но первое время мы ездили без прав. В США если ты не нарушаешь ПДД, то полицейский не имеет права останавливать тебя.

Полицейские в США отличаются своей доброжелательностью. Если ты ошибся на дороге, то «коп» всегда войдет в положение и отпустит тебя. Полиция всячески помогает водителям, с радостью фотографируются с туристами. Это очень необычно.

Фото из личного архива

Вообще впечатление от американцев - исключительно положительное. Люди улыбаются друг другу, крайне вежливы, всегда придержат дверь, если ты выходишь из здания. Никто никому не хамит.

Был случай когда мой товарищ купил пиццу, но выходя из магазина уронил ее на землю. Продавец это увидел, выбежал, позвал его обратно в магазин и дал новую. Денег он за это с него не взял.

Такие случаи - не редкость. Можно сказать, что вежливость - вторая религия в США.

Американцы живут в очень напряженном ритме. Люди планируют все заранее. Чтобы пригласить кого-то в гости нужно спрашивать за две недели. Это считается признаком хороших манер.

В США очень ценят свободное время. Выходные стараются проводить с семьей и друзьями: жарят барбекю, выезжают на природу, в горы. Люди очень тяжело работают и поэтому для них важно хорошо и качественно отдыхать.

Особенное место занимают праздники, которые также принято проводить в кругу семьи. Особое внимание уделяется Рождеству и Дню благодарения.

За все время я не видел ни одного пьяного американца на улице. Видимо, с этим очень строго. В ресторанах люди стараются не употреблять спиртное. Пьют только воду или бокал вина.

Американцы хорошо относятся к приезжим, ведь США - страна мигрантов. В свое время предки американцев сами приехали на континент из Европы. Поэтому помогать приезжим - часть культуры.

Одним из распространенных стереотипов является то, что американцы страдают от лишнего веса. Да, таких людей много, но сегодня в тренде здоровый образ жизни. Люди тратят тысячи долларов на диету, занятия с тренером. Повсюду висит реклама, которая предлагает начать здоровый образ жизни.

Cамые лучшие инвестиции в США - вложение денег в себя

В США реально найти работу даже без знания английского языка. На первое время можно устроиться на стройке, водителем, помощником официанта (там неплохо платят с учетом чаевых), присматривать за детьми. Многие вакансии предлагаются с проживанием и питанием.

Если скромно питаться, то в неделю уходит около $100 на продукты.

Буханку хлеба можно купить за $1, яйца - $1,5, пиво стоит около $2.

Жилье в разных штатах стоит по разному. К примеру, в штате Нью-Джерси снять комнату стоит от $400 до $800 долларов.

Не секрет, что в США очень дорогая медицина. Особенно все, что касается зубов. Удалить нерв и поставить зубной протез стоит $1500, пломбу - от $100.

Без медицинской страховки в США очень сложно, но существуют программы для мигрантов, которые предоставляют бесплатное страхование.

Cамые лучшие инвестиции в США - вложение денег в себя. Если ты чему-то научился или обладаешь какими-то знаниями, то за это платят хорошие деньги. Постоянно есть куда стремиться и развиваться.

Как получить новую профессию в США

Когда я работал на стройке, то случайно увидел объявление от логистической компании, которая помогала оплатить водительские курсы на большегрузный автомобиль.

Cначала я подумал, что это обман, потому что никакой информации в интернете об этом я не мог найти. Но я решил рискнуть.

Учеба проходила в Майами и заняла всего лишь около одного месяца. Стоимость обучения - $3500. Преподавание проходило на русском языке. У меня не было никакого опыта вождения грузовика, но на деле все оказалось намного проще, чем я думал.

В школе в основном учились ребята из Узбекистана и Молдовы. Я был единственным белорусом.

В самом начале нужно было сдать теоретический экзамен, а затем мы приступили к практике вождения.

После получения прав работодатель сразу же купил мне билет в Чикаго и я вылетел на работу.

На тот момент работников в фирме не хватало и меня сразу посадили к водителю на обучение.

Фото из личного архива

После двух недель меня оставили самого в штате Нью-Мехико и дали ночной груз на границу с Мексикой

Условия работы трак-драйвером (водителем дальнобойщиком, - прим. Сharter97.org) в США очень комфортные. Работа идет строго по электронной книге, где фиксируется все твои передвижения. Рабочий день составляет 14 часов. По правилам ты можешь ехать только 11 часов, остальные идут на загрузку и разгрузку, личное время, отдых в дороге.

Дороги в США просто прекрасные. Стоянки и заправки расположены через каждые 40 миль.

О языковых курсах и не только

Несмотря на то, что у меня была неплохая работа, я решил не стоять на месте. Мне удалось отложить немного денег и оплатить языковые курсы. Курсы от колледжа стоят $3 тысячи за семестр. Многие иностранцы приезжают учить английский именно в американские колледжи. Кроме того, если вы приехали в США, то есть большое количество бесплатных языковых курсов для мигрантов.

Так же я решил бросить вызов новой специальности - тестировщик программного обеспечения. Прочитав все о новой профессии я записался на курс лекций через Skype.

Фото из личного архива

Занятия проходят три раза в неделю, их стоимость - $500.

За месяц, по словам преподавателей, тебе дадут тебе всю информацию и опыт, чтобы студент имел понимание о ручном тестировании и готов был выйти на рынок.

Знание английского - это еще не все. В США очень важно то, как ты себя преподносишь. Это также является большим искусством.

Американская мечта

В CША я познакомился со своей будущей женой. Она приехала сюда с родителями много лет назад из Молдовы. Работает в финансовой сфере. Теперь я могу с уверенностью сказать, что США стали для меня вторым домом.

Фото из личного архива

В Нью-Йорке есть довольно большая белорусская диаспора. Существует организация «Беларуска-Амерыканскае Задзіночанне» (БАЗА), которая объединяет наших соотечественников за океаном.

Когда я впервые пришел на их мероприятие, то каждый хотел мне чем-то помочь. Это прекрасное чувство, когда на чужбине есть маленький кусочек Родины.

За два с половиной года, которые я провел в США, у меня появилось собственное понимание фразы «американская мечта».

Американская мечта - это люди, у которых есть цель в жизни и они стремятся ее реализовать. А в США есть все условия для того, чтобы добиться осуществления самых смелых желаний. Американскую мечту под силам осуществить даже приезжим. Главное знать, чего ты хочешь и сильно этого хотеть.

Знаете, никто через палку не заставляет американцев любить свою страну, но каждый житель США - патриот. Американцы гордятся своей страной, вывешивают звездно-полосатый флаг возле своего дома. Люди понимают, что им удалось построить страну возможностей для всех и каждого. Это вселяет в них оптимизм и веру в завтрашний день.

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