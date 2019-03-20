20 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 3 20.03.2019, 12:39

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Сегодня - День весеннего равноденствия.

Сегодня 79-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 286 дней. Именинники – Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Павел. Международный день Франкофони – всех говорящих на французском языке, Международный день счастья, День независимости Туниса, День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день астрологии, Всемирный день социальной работы, Международный день без мяса.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 20 марта 2019 года. Кроме этого, рассказывают о главных приметах на 20 марта.

20 марта: какой сегодня праздник

20 марта церковь отмечает день Василия-Капельника. Также в этот день происходит весеннее равноденствие. Это очень энергетически сильный день, когда происходят чудеса. Приметы на 20 марта крайне важны для жизни.

Обычно с этого дня начинаются весенние капели, из-за чего день так и прозвали. Также церковь 20 марта поклоняется иконе Богоматери "Споручница грещных".

Приметы на 20 марта

Если сегодня мороз, то будет еще 40 морозов.

Чем радостнее и веселее проведешь этот день, тем счастливее будет твоя жизнь.

Все плохое, о чем сегодня подумаешь – сбудется.

Приметы на 20 марта говорят, что любое желание, загаданное в день весеннего равноденствия, обязательно осуществится.

Сны, которые приснились в ночь на 20 марта, в точности сбудутся через три года.