Американец за несколько минут сорвал в казино джекпот в миллион долларов 3 20.03.2019, 13:34

Фото: страница Plaza Hotel & Casino в Facebook

Все произошло в день святого Патрика.

Житель американского штата Гавайи сорвал крупный куш за несколько минут игры в казино Лас-Вегаса. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод – lenta.ru).

По данным казино-отеля, неизвестный турист подошел к одному из игровых автоматов и менее чем за пять минут стал обладателем выигрыша в миллион долларов.

«День святого Патрика выдался на славу, и удача ирландцев оказалась на стороне гостя с Гавайских островов, у которого выпал джекпот в миллион долларов в игре Monopoly Millionaire», — объявили представители казино на официальной странице в Facebook.

В начале марта в американском штате Южная Каролина объявился обладатель самого большого джекпота в истории США, выигранного одним человеком. Шансы выиграть джекпот составляли 1 к 302,5 миллиона, или 0,00000033 процента. Счастливчик должен был угадать пять номеров от 1 до 70 и один — от 1 до 25.