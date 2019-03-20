Министр обороны Северной Македонии: НАТО спасло соглашение с Грецией 20.03.2019, 14:09

Поэтому политика открытых дверей обязательна, если ЕС хочет расширяться.

Без перспективы вступления в НАТО соглашение об изменении названия Северной Македонии с Грецией было бы невозможным, потому что ЕС не выполняет своих обещаний.

Об этом заявила министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринска, сообщает Euractiv.

"Большой недостаток в ходе переговоров в прошлом году состоял в том, что мы не могли предвидеть, как ЕС отреагирует на Преспанское соглашение и будут ли они достаточно сильны, чтобы принять решение (о пути Скопье в ЕС. - Ред.)", - сказала она.

По словам Шекеринской, после подписания соглашения со стороны ЕС на практике отношение не изменилось. Она напомнила, что Скопье сразу получил приглашение стать 30-м членом НАТО, а ЕС не спешил выполнить свое обещание начать переговоры о членстве в ЕС в июне.

Несмотря на поддержку членства в НАТО, группа стран ЕС, таких как Франция, Нидерланды и Дания, неохотно дают зеленый свет переговорам с ЕС. Под давлением этих стран Комиссия отложила ежегодные отчеты о пакете расширения после европейских выборов.

"Хотя каждая страна в ЕС согласилась с тем, что это стало прорывом для их внешней политики в регионе, они не смогли сделать необходимый шаг", - сказал Шекеринска.

"Вот почему, когда мы анализируем трудный выбор в нашем регионе, в Грузии, в Украине, надежда должна быть сильной, и она не может быть неоднозначной... Поэтому политика открытых дверей обязательна, чтобы каждый мог на нее рассчитывать", - сказала она, добавив, что ее страна знает, что членство в ЕС зависит не только от соглашения с Грецией.

Напомним, в июне прошлого года Брюссель решил, что переговоры о членстве с Албанией и Македонией, недавно переименованной в Северную Македонию, могут стартовать, если две страны продолжат продвижение реформ.

В январе председательствующая в Совете ЕС Румыния выступила за открытие переговоров о членстве Македонии в Евросоюзе после изменения названия. 12 февраля правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.