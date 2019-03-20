Фотофакт: Как будут выглядеть новые поезда для минского метро 20.03.2019, 14:42

Фото: Роман Протасевич/«Еврорадио»

Вагоны решили окрасить в цвета герба столицы.

20 марта на заводе швейцарской компании Stadler в Фаниполе представили первый поезд для минского метро. Футуристический дизайн, автоматика, модульные вагоны и межвагонные проходы, звукопоглощающие материалы — уже 1 апреля первый поезд прибудет в депо «Могилёвская», чтобы пройти ряд необходимых тестов, сообщает «Еврорадио».

Инженеры компании старались подчеркнуть высокий технологический уровень новинки и разработать дизайн, который бы сразу ассоциировался с Минском и столичным метрополитеном. Цвета «подсмотрели» на гербе столицы — голубой, белый и красный активно используются в элементах новых составов.

Входные площадки вагонов сделали максимально просторными. У двери жёлтой краской обозначена возможная опасная зона. Все поезда имеют в своей конструкции звукопоглощающие материалы.

Впервые в столичном метрополитене появятся составы с сочленёнными вагонами. Теперь пассажиры могут перемещаться по всему поезду через широкие межвагонные проходы.

Для людей с ограниченными возможностями в головных вагонах будет специальная зона для комфортной перевозки инвалидов-колясочников. Передвигаться по составу на тележке также будет возможно — ширина проходов между вагонами это позволяет.

Для снижения расхода электроэнергии и более точного соблюдения графика каждый новый поезд имеет «на борту» систему автоведения. Она подсказывает машинисту необходимую скорость и может автоматически останавливаться на станциях. Правда, работать это будет только на станциях со специально установленными барьерами.

И еще одна «изюминка»: зарядить свой телефон или планшет можно будет в каждом вагоне. Также все составы имеют кондиционеры.

Заказ на изготовление новых составов поездов для метрополитена Stadler получил в январе 2017 года. Контракт подписан на поставку 10 поездов: 6 четырёхвагонных и 4 пятивагонных. Уже в этом году планируется поставить шесть составов, а последние четыре — в 2020 году.