Экономист Александр Обухович уже третью неделю находится в реанимации 14 20.03.2019, 15:29

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Во время встречи с сыном экономист смог написать только одно слово - «ликвидация».

Бывший экономический обозреватель «БелГазеты» Александр Обухович уже более 20 дней находится в реанимации с травмой головы и многочисленными переломами. Какое-то время он был в коме. Родственники ищут виновных.

«Что и как случилось с отцом, до сих пор неизвестно, так как он ничего не помнит и еще не может говорить. В первые дни после получения травм говорил, что "подвернул ногу". А потом был в коме, дышал через трубку.

При последней встрече смог написать одно слово "ликвидация". Возможно, имел в виду, что это его ликвидируют, но кому это точно адресовано - неизвестному убийце или врачам, мне непонятно», - делится с «Радыё Свабода» подозрениями сын журналиста Максим.

Кто такой Обухович?

Александру Обуховичу в апреле исполняется 70 лет. Работал на ответственных должностях на «Интеграле» и других предприятиях, в последние годы стал печататься в СМИ. Как экономический эксперт выступал на страницах «Комсомольской правды в Беларуси», вел рубрику «Реальный сектор» на портале tut.by. Повсюду жестко критиковал власти, но исключительно в сфере экономики.

Последнее место работы - «БелГазета», где также печатал критические экономические обзоры. Еще в начале февраля как аналитик участвовал в записи программы «Каждый из нас» на телеканале «Белсат».

И вдруг попал с травмами в реанимацию. Случайность, последствия уважаемого возраста, ошибка врачей или все же чей-то заказ?

Сын Обуховича Максим не берется отбрасывать ни одну из версий и для аргументации выложил в хронологическом порядке события, которые происходили с его отцом в течение прошлого месяца.

Хронология происшествия и лечения

14 февраля Александр Обухович поступил в ревматологическое отделение 1-й городской клинической больницы г. Минска на обследование.

22 февраля около 2 часов ночи Обухович очнулся на полу в коридоре больницы в нескольких метрах от своей палаты с серьезными повреждениями: трещиной в черепе, переломами ключицы и ребер. Что с ним случилось, он до сих пор не помнит. В больнице говорят, что, видимо, он упал на пол и от этого получил тяжелые травмы.

В полдень 22 февраля на больничном автомобиле Обухович был доставлен в приемное отделение 6-й городской клинической больницы. По словам Максима Обуховича, там его отца только визуально осмотрели.

«Рентгеновские снимки не делались, заведующему отделения было достаточно сделанных в 1-й больнице. Обработали внешние повреждения, наложили лангету на ключицу и на том же автомобиле отправили обратно в ревматологическое отделение 1-й больницы».

Утром 23 февраля состояние пострадавшего ухудшилось. Возникли проблемы с дыханием, поднялась температура, онемела левая нога. По требованию сына был вызван дежурный доктор, который пригласил реаниматолога, невролога и других специалистов. Были сделаны новые рентгеновские снимки, все необходимые анализы, ЭКГ и другие процедуры.

25 февраля врач, которая непосредственно занималась лечением Александра Обуховича, сообщила сыну о своих планах избавиться от такого проблемного пациента. «Сначала пыталась перевести его в 9-ю больницу на основании травмы головы, потом Обуховича свозили в 10-ю больницу вследствие повреждения глаз».

Утром 26 февраля была достигнута договоренность с больницей скорой помощи о переводе Александра Обуховича в другое отделение. После сдачи анализов и необходимых процедур Обухович был доставлен в это отделение, но несколько часов ни один врач к нему не являлся.

Утром 28 февраля после неоднократных требований было проведено дополнительное обследование, которое выявило нарушение работы легких. К первоначальному пневмотораксу добавился гемоторакс. Срочно вызвали хирурга, была сделана операция для дренажа легких. Александр Обухович был переведен в другую палату и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

1 марта 6:40 утра медсестра позвонила Максиму Обуховичу и сообщила, что состояние его отца значительно ухудшилось и его перевели в реанимацию.

4 марта реаниматолог заверил, что положение исправляется и вскоре Обуховича переведут обратно в отделение.

6 марта состояние Обуховича снова ухудшилось. Была сделана операция трахестомии, пациента ввели в состояние медицинской комы и подключили к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

18 марта больного отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, так как, по словам медиков, ему стало лучше.

На данный момент Александр Обухович все еще находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Никаких прогнозов не дают.

Что говорят милиция и руководство больницы

Сын Обуховича Максим с заявлением в милицию не обращался. Говорит, что не верит в возможности и желание правоохранителей разобраться, что на самом деле произошло ночью 22 февраля с его отцом в 1-й клинической больнице.

«Был это несчастный случай или попытка убийства - для меня пока остается загадкой. Возможно, выяснить это можно, если опросить не только врачей, но и пациентов больницы, только кто этим будет заниматься?»

Также Максиму Обуховичу не дает успокоиться то, как его отца осматривали врачи, особенно в 1-й и 6-й больницах.

«Почему с такими повреждениями человек не был сразу доставлен в больницу скорой помощи? Почему в 6-й больнице не были сделаны дополнительные обследования и почему они не госпитализировали больного, а отправили обратно, точно зная, что в 1-й больнице нет ни специалистов, ни оборудования на этот случай?»

Частично молодой человек сетует и на больницу скорой помощи, где сейчас находится его отец и где, по словам Максима, сейчас стараются помочь больному.

«Почему в "скорой" человек находился три дня и только под угрозой скандала было сделано обследование, которое выявило проблему в последний момент? Почему палатный врач должен договариваться с главврачом, чтобы перевести пациента по назначению и этим спасти ему жизнь? А что было бы, если бы не договорилась?», - задается вопросом Максим Обухович.

В ревматологическом отделении 1-й городской клинической больницы, где обследовался и получил травмы Александр Обухович, об обстоятельствах происшествия сказали кратко: «Упал в туалете, так как зацепился тапком» и прекратили разговор.

Заместитель главного врача 1-й больницы Марина Ремша на вопрос корреспондента, обязаны ли врачи информировать милицию в случае получения пациентом травм на территории учреждения, ответила, что нет, и добавила: «Зависит от обстоятельств получения травмы». От комментариев о случившемся с Александром Обуховичем Марина Ремша отказалась, сославшись на врачебную тайну.

1-я городская клиническая больница находится на территории Первомайского района Минска. Заместитель милиции общественной безопасности Первомайского РУВД Дмитрий Млынарчик рассказал о порядке проверки происшествий с гражданами:

«При поступлении в больницу гражданина с травмами или получения там травмы врачи обязаны сообщить о таком пациент в случае явного криминального характера травм. В остальных случаях гражданин сам или его представители могут обратиться с заявлением в милицию. Пожалуйста, пусть представители этого гражданина придут к нам с заявлением, мы все проверим», - сказал милиционер.