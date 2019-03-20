Канал HBO запустил квест для фанатов «Игры престолов» 20.03.2019, 16:21

Фото: instagram.com/gameofthrones/

Поклонники сериала должны найти троны в самых неожиданных местах.

Телеканал HBO, который показал кинопробы актеров на роли в сериале "Игра престолов", создал квест по мотивам фильма. Его правила опубликованы на специальном сайте, пишет segodnya.ua.

Как оказалось, истинным поклонникам "Игры престолов" предлагают найти шесть спрятанных тронов. Ролик с первым из них появился на официальном YouTube-канале сериала. На кадрах видео видно трон со съемок сериала, стоящий в неизвестном лесу. На поиски первого трона фанатам выделили 15 дней.

Какой будет награда за найденные троны, пока не указывается. Организаторы спрашивают у фанатов, "как далеко они готовы зайти".