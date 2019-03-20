Канал HBO запустил квест для фанатов «Игры престолов»
- 20.03.2019, 16:21
Поклонники сериала должны найти троны в самых неожиданных местах.
Телеканал HBO, который показал кинопробы актеров на роли в сериале "Игра престолов", создал квест по мотивам фильма. Его правила опубликованы на специальном сайте, пишет segodnya.ua.
Как оказалось, истинным поклонникам "Игры престолов" предлагают найти шесть спрятанных тронов. Ролик с первым из них появился на официальном YouTube-канале сериала. На кадрах видео видно трон со съемок сериала, стоящий в неизвестном лесу. На поиски первого трона фанатам выделили 15 дней.
Какой будет награда за найденные троны, пока не указывается. Организаторы спрашивают у фанатов, "как далеко они готовы зайти".