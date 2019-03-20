Репетитор: Если в бланке ЦТ всюду отметить вариант «2», можно набрать 51 балл 12 20.03.2019, 16:50

4,014

Иллюстрационное фото bymedia

Евгений Ливянт провел эксперимент.

Известный репетитор Евгений Ливянт поделился в своем «Фейсбуке» экспериментом, как, выбирая один и тот же вариант на все вопросы теста, можно получить 51 балл! Об этом пишет nn.by.

«Заходим на сайт РИКЗ, открываем тест по физике, вбиваем везде в ответы части A ответ 2, а в части B вообще ответы не пишем, и получаем 51 балл!!!

Осенью, когда ввели новую систему расчёта баллов ЦТ, я уже писал, что всех, кто причастен к внедрению новой системы, надо уволить к чёртовой матери за профнепригодность», — возмущается математик.

В комментариях поделились и другими результатами: женщина набрала 36 баллов по английскому языку, выбирая первый вариант ответа в части A.