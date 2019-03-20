В Латвии путинских дипломатов поставили на место 5 20.03.2019, 17:01

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Позиция министерства иностранных дел относительно аннексии Крыма Россией хорошо известна.

В латвийском Даугавпилсе после вмешательства МИД Латвии закрыли выставку "Крымская весна: 5 лет в родной гавани", которая была организована по инициативе генконсульства РФ, пишет «Апостроф».

Отмечается, что выставку открыли на прошлой неделе в помещении Русского общества в Даугавпилсе при содействии генконсульства РФ к пятой годовщине аннексии Крыма.

В ситуацию вмешался МИД Латвии, и после переговоров с российским посольством выставку свернули. В Русском обществе подтвердили закрытие выставки, отметив, что ее можно будет просмотреть в другом месте, не уточнив деталей.

Генконсульство России в Даугавпилсе рекламировало выставку в соцсетях, сопровождая рекламу пропагандистскими материалами о том, как якобы «хорошо живется людям» в аннексированном Крыму.

"Позиция министерства иностранных дел относительно нелегальной аннексии Крыма Россией хорошо известна. И она еще раз была повторена на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет с момента так называемого референдума. В связи с упомянутым случаем министерство провело необходимые дипломатические действия", - пояснил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

В свою очередь, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заверил, что не был проинформирован о проведении такой выставки.