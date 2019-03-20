Мобильный оператор выставил гродненке космический счет 6 20.03.2019, 17:12

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Гродненка отправила сообщение по телефону и оказалась должна 1,7 тысячи долларов.

Съездила за границу проведать дочерей, а когда вернулась, то с неё потребовали заплатить крупный долг. В редакцию «Вечернего Гродно» обратилась гродненка, которая попала в огромный «минус» на телефоне. Недавно она находилась в Европе и случайно воспользовалась сотовой связью, за что ей насчитали почти 3,5 тысячи рублей! Что это — космические расценки оператора или технические неполадки в сети.

Написала дочери сообщения по мессенджеру

Учительница математики Валентина Ивановна в этом году отметит 70-летие. За плечами более чем 35-летний стаж в школе. На протяжении последних десяти лет она каждый год гостит у дочерей: старшая живёт вблизи Милана, а младшая — в Женеве.

— В последний раз мы с мужем были у них с 19 декабря по 3 февраля. Сперва гостили в Швейцарии, а потом я поехала в Италию. Обычно перед поездкой в Европу кладу на счёт телефона 30 рублей, чтобы его не заблокировали. Там пользуюсь только домашним Wi-Fi, — рассказывает Валентина.

В Швейцарии гродненка у метро и железнодорожного вокзала отправила три сообщения по мессенджеру. Никаких предупреждений о том, что действует роуминг, на её телефон не приходило.

Увидела баланс и «впала в транс»

Вернувшись на родину, Валентина Ивановна в середине февраля подбивала счета за «коммуналку» и связь. Когда увидела баланс на телефоне, то, по её выражению, «впала в транс».

— Задолженность оказалась 3412 рублей 20 копеек! Меня всю затрясло. Полтора года назад пережила инсульт и думала, что вот-вот настанет новый, — вспоминает пенсионерка. — Я точно помню, что не подключала мобильный интернет, не приходило никаких уведомлений.

После этого женщина обратилась в офис компании в Гродно, где ей ответили, что специалисты в Минске разбираются в ситуации, и попросили подождать: с ней свяжутся. Пока Валентина Ивановна ожидала новостей, 21 февраля телефон заблокировали. А вскоре пришло СМС от оператора, в котором говорилось, что погасить долг необходимо до 6 марта. Спустя несколько дней, 27 февраля, ещё одно СМС: рассчитаться нужно до 14 марта. Если этого не сделать, то взыскание будет проводиться с учётом штрафных санкций, предупредил оператор.

Платить долг не за что

Сейчас Валентина Ивановна находится в подавленном состоянии, ведь, чтобы рассчитаться с «минусом» на телефоне, ей нужно откладывать пенсию на протяжении девяти месяцев! Пенсионерка надеется, что мобильный оператор если не отменит долг, то даст хоть какую-нибудь скидку.

— Я платить не буду, у меня таких денег нет. За что платить? Я ж не воровала эти деньги. Больше всего меня возмущает поведение оператора. Почему он не защищает от таких трат своих абонентов? Почему не предупреждает о том, что такое может произойти и не рассказывает, как этого можно избежать? — недоумевает женщина.

Виноват мобильный оператор?

— Условия договора, по которому ей предоставили услуги, нам неизвестны. Исходя из практики аналогичных обращений и с учётом типичных условий договора, можно предположить, что убытки потребителя в такой сумме возникли, скорее всего, из-за того, что оператор не вовремя оповестил абонента о том, как действует роуминг и сколько он стоит, — отметила председатель правления ОО «Гродненский центр правовой помощи потребителям» Жанна Гостяева.

Мобильная компания должна была рассказать пользователю, как эффективно и безопасно применять эту услугу. Если удастся доказать, что информация была предоставлена не полностью, то, согласно п.2 ст.16 Закона о защите прав потребителей, абонент будет вправе требовать списать долг, добавила юрист.

Мобильная компания: произошёл технический сбой

За разъяснениями обратились к мобильному оператору.

— Когда данный абонент находился за границей, при тарификации сообщений произошёл технический сбой. По этой причине на номере образовалась задолженность. Мы разобрались в ситуации и списали сумму долга, — ответили в компании.

Абонентам, которые собираются в поездку за границу, советуем до отъезда консультироваться со специалистами вашего мобильного оператора по поводу использования связи в роуминге. Уточните, какие сервисы, услуги и приложения установлены на вашем мобильном телефоне и как они работают на территории другой страны, чтобы избежать непредвиденных трат. Сотрудники оператора порекомендовали после каждого выхода в интернет отключать мобильную передачу данных и по возможности пользоваться интернетом в роуминге в сети Wi-Fi.

Как не попасть в дорогой роуминг

1. Перед поездкой за границу зайдите в настройки телефона и отключите в настройках мобильной сети функцию «Роуминг». Если всё-таки вы намерены воспользоваться роумингом, то включайте и выключайте его в ходе каждой интернет-сессии.

2. Жизнь показывает, что отключать роуминг надо даже, если вы не собираетесь покидать Беларусь. В прошлом году телефон абонентки в Вороновском районе автоматически переподключился на литовского оператора, так как попал в зону действия иностранной базовой станции, как итог — пришлось заплатить почти 600 рублей за 100 Мб.

3. Ещё один способ избежать лишних трат — купить сим-карту местного оператора с запасом минут или большим пакетом трафика, в зависимости от того, как вы привыкли выходить на связь. Минус такого варианта — перед тем как покинуть страну, нужно сохранить положительный баланс. Должникам могут запретить въезжать в страну, где остались неоплаченные счета.

4. Если вы уверены, что не будете пользоваться за границей роумингом, то перед выездом можете прийти в салон связи оператора или позвонить в контакт-центр. Белорусские мобильные компании по запросу абонента блокируют выход в интернет-роуминг.