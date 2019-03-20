Людас Румбутис: В Могилеве я просто по документам главный тренер 20.03.2019, 17:41

Людас Румбутис

Фото: "Прессбол"

Экс-рулевой белорусской «молодежки» рассказал о том, как оказался в Могилеве.

Бывший главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Людас Румбутис дал интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу.

- Людас Ионович, как вы оказались в Могилеве?

- Все просто: у меня хорошие отношения с владельцем клуба Владимиром Тельпуком. Это была его просьба, чтобы я официально выполнял роль главного тренера. Ситуация один к одному, как в "Минске". Как и Лухвич, Биончик получил лицензию "А". В прошлом году ему разрешал работать исполком, однако он не может это делать постоянно. И это правильно: тренеры должны учиться. В то же время ему нужно отработать определенное количество времени с лицензией "А". Он не может сразу пойти учиться на "Pro".

- То есть на деле главным будет Биончик?

- Да, все как и прежде. Просто он не будет ходить на пресс-конференции. Я буду Ивану Сергеевичу помогать. Ездить на игру, смотреть, что-то говорить.

- Кто еще будет в штабе?

- Откуда я знаю. Это не моя прерогатива. Я просто по документам главный тренер. Судя по всему, это будут прежние помощники Биончика, которые работали с ним в "Луче".

- Как вообще относитесь к этому могилевскому проекту?

- Если есть возможность переехать и там зацепиться за финансирование, а в Могилеве считают, что должны иметь команды в "вышке" — почему нет? В Минске на самом деле много команд. С другой стороны — почему в том же Лондоне могут базироваться сразу шесть клубов премьер-лиги?

- "Днепр" не жалко?

- А чего жалеть? Каждый год — туда-сюда, у нас много таких команд. Я вообще был уверен, что "Днепр" останется на каком-то финансировании и будет выступать в первой лиге. Но, оказывается, нет. Так что это власть имущим надо жалеть.