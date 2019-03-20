Слоны с огурцами 5 Алесь Киркевич

20.03.2019, 18:17

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На фоне отсутствия в стране памятников Быкову все это выглядит как минимум убого.

На прошлой неделе в Минске на Зыбицкой в торжественной обстановке появилась скульптура фантастического шестиметрового «Триумфального слона» по мотивам творчества Сальвадора Дали: с золотым трубачом на спине, на длинных ногах-ходулях, как будто для преодоления водных преград весной где-нибудь на Полесье…

Все, конечно, круто: международный арт-проект, вечно экстравагантный и модный Дали, скульптура ранее уже выставлялась в Шанхае и Льеже, и вообще, со временем ее уберут, когда выставка закончится, но… На фоне отсутствия в стране памятников Быкову, Калиновскому, Стефану Баторию все это выглядит как минимум убого.

Есть такая тема - индукция. Если десять лет я сижу возле окна, а по улице проходит один негр, второй негр, пятый негр и все десять лет ходят одни негры, то, скорее всего, я в Африке. Если в стране появляется памятник огурцу, корове, бабушке с семечками, туристу с открытым ртом, однозначно я в Беларуси!

Раньше, лет двадцать назад, головной болью в плане памятников в Беларуси были реликтовые ильичи, щорсы, дзержинские и прочие бесконечные «танки-освободители» выпуска послевоенных лет. Это раздражало и угнетало: совок вроде рухнул, но не затянул за собой в воронку всех этих языческих истуканов. Оптимисты говорили: должно смениться поколение, ведь есть наши с вами сограждане, которые таки носят к ним гвоздички на День революции. Им важно, пусть поносят, пусть постоят.

А когда приверженцы культа вымрут по причине общей меланхолии и старости, все бронзовые и бетонные призраки можно будет собрать в музее под открытым небом и показывать туристам. Так сделали в Литве. Можно даже интереснее придумать, чтобы не повторяться: найти в «стране озер» водоем, затопить всю эту радость, а потом проводить подводные экскурсии с аквалангами. Рабочее название - «Советская Атлантида». Сталин, поросший ракушками, Ильич, указывающий путь косяку рыб… Красота!

Впрочем, все это лирика. Обширное предисловие. Вслед за лениными пришла новая генерация памятников: огурцы-бобры-коровы… К ним не носят гвоздичек, не возят экскурсии БРСМовцев, не выставляют почетные караулы, там не звучат клятвы и пафосные речи. За них при угрозе сноса никто не будет «стоять насмерть», как за советского солдата в Латвии. Однако «бронзовый зоопарк» продолжает расти. Зачем? Для кого? Во имя чего? Непонятно.

Во время недавнего «большого разговора» белорусский лидер недвусмысленно заявил, мол, нет у нас никакой идеологии. Пишут что-то там, но «на душу не ложится», не то… На самом деле, памятники огурцам - лучшая иллюстрация отсутствия идеологии в стране. Герои национальной истории до сих пор на «полулегальном» положении, новых героев нет (не Мясниковичу же памятник ставить), а культурная жизнь, вернее, ее имитация, нужна. Вот и выползают из всех щелей «триумфальные слоны» на ходулях…

А еще это хороший бизнес для чиновников и придворных мастеров. Памятник корове на Комаровке в Минске стоил больше $100 тыс. Вкусное предложение для скульптора, строителей, чиновников… Почему бы и да? Для сравнения, памятник Тадеушу Костюшко, установленный на его малой родине, обошелся примерно в $10 тыс. На корову деньги пошли из госбюджета, на Костюшко - собрали люди. Чувствуете разницу? С такими кругленькими суммами рядом с коровой на Комаровке можно ставить быка-осеменителя, телят, пастуха, доярку, бронзовый бидон - классный бизнес!

Причем абсолютно непонятно, кто отвечает за провальные проекты с малыми архитектурными формами, которые изредка раздражают даже чиновников (о, боги!). В Гродно, например, недавно исчезла, так же загадочно, как и появилась, «скульптура туриста» в самом центре старого города. Скульптура всех бесила, а потом оказалась банальной калькой с аналогичной композиции в Иркутске…

В Гродно приехал министр ЖКХ, вместе с председателем исполкома они прогулялись по центру, на следующий день «турист» растворился в наднеманском тумане: кому-то что-то не понравилось. А еще исчезла стилизованная под дворника мусорка (может, министр воспринял как личное оскорбление). Люди выдохнули: ну, наконец-то… А вопросы остались: за чей счет весь этот банкет? Или город с почти 1000-летней историей - это приусадебный участок чиновника - «хочу - ставлю, хочу - убираю»?

На том же «разговоре» лидер прошелся по теме БНР, мол, ничего не надо, ничего не будет, дали 100-летие отпраздновать - и радуйтесь. Для перепуганного чиновника, который раньше мог нервничать и стесняться спросить, наконец-то все стало ясно: масштабная «движуха» на

25 марта, научные сборники, памятная доска в честь БНР на Володарского в Минске - во всем этом больше нет нужды. БНР - опять тема табу, «харам», смертный грех. Что уже про памятники говорить… «На кухне у себя ставьте!»

И так будет, пока лидер не проснется с утра с противоположным настроением и его не озвучит. Тогда бюсты Ластовского и Луцкевича, вечный огонь возле стеллы «Слуцкага Збройнага Чыну» - все, что угодно. И скульпторы всплывут. И согласования согласуются. И деньги найдутся. А пока: слоны с огурцами, бабушки с коровами, туристы с мусорками - радуйтесь, делайте селфи, гвоздички носить не обязательно. И так сойдет.

Алесь Киркевич, «БелГазета»